Neue Aldinger Mitte nimmt Gestalt an

Die städtebauliche Entwicklung der neuen Aldinger Ortsmitte ist den Gemeinderäten am Dienstagabend von Werner Wohlleber vorgestellt worden. Der Rathausneubau ist auf der gegenüberliegenden Seite des bestehenden Rathauses vorgesehen. Dadurch kann das alte bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses genutzt werden.

Das Planungsteam des Architekturbüros Broghammer Jana Wohlleber aus Zimmern ob Rottweil war zusammen mit dem Tragwerksplaner Merz-Kley&Partner, Dornbirn, vom Rat im September mit der Überplanung des neuen Marktplatzes einschließlich Rathaus beauftragt worden.

Bereits der Einstieg in die Planung und erste, tiefergehende Untersuchungen und Ausarbeitungen brachten schnell die Erkenntnis, dass das Gebäude Marktplatz 3-5, das im Moment den Marktplatz Aldingen maßgeblich prägt, nur durch eine kostenaufwendige und mit Restrisiken behaftete Gesamtsanierung erhalten und in die neue Ortsmitte integriert werden könne. Weitergehende wirtschaftliche Betrachtungen brachten den Gemeinderat im Dezember zu dem Beschluss, das Gebäude Marktplatz 3-5 aufzugeben und an dieser Stelle das neue Rathaus zu planen.

Werner Wohlleber vom Büro BJW hat in der Sitzung das grobe Konzept der städtebaulichen Planung für die Ortsmitte vorgestellt. Anhand eines vorgelegten Planes wurde deutlich, dass eine klare Struktur geschaffen werden soll, um den Platz insgesamt gegenüber der Wohnbebauung abzuschirmen. Zudem sollen viele Parkplätze entstehen.

Für das neue Rathaus ist der Eingang mit Bürgerbüro in der Mitte vorgesehen, darüber der Sitzungssaal. Über ein voll verglastes Foyer erfolgt nach links der Zugang zu den Büros. Um die so neu entstandene Ortsmitte zu beleben, regte Werner Wohlleber an, einen Markttag abzuhalten und einen gastronomischen Betrieb mit einzuplanen.

Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt vorgesehen: 3. Mai Information der Bevölkerung mit Bürgerdiskussion im Rahmen des Städtebautags zum Thema Ortsmitte und Rathaus; ebenso im Mai Festlegung des Raumprogramms des Rathauses und Beauftragung der Fachplaner; Sommer 2019: Ergebnis Vorplanung und Kostenschätzung Rathaus und Marktplatz; Ende 2019: Ergebnis Entwurfsplanung und Kostenberechnung - Baubeschluss.