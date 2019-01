Naturfilmer zeigt Aufnahmen und die Zuschauer sind mittendrin

Vorsitzender Helmut Geiger hat Rolf K. Krause und einen Raum voller Gäste im Vereinsraum der Gartenfreunde Aldingen begrüßt. Der in Hausen o.V. lebende Krause filmt seit seiner Jugend. Der Naturfilmer zeigte in Aldingen einige seiner Aufnahmen, die auch im Fernsehen liefen.

Zu Beginn seines dritten Lebensabschnitts beschenkte sich Krause laut Pressemitteilung mit einer Filmausrüstung für Semiprofis. Einmal wurde er angesprochen, ob er auch professionelle Naturfilme drehen könne. So entstand unter anderem der Film „Bodensee“ für die ARD. Da solche Filme im Team erstellt werden, waren Jens-Uwe Heins als Filmautor und für Luftaufnahmen mit einer Drohne Matthias Mösch an diesem Projekt beteiligt.

Sibirische Schwertlilien am Bodensee

Nahe Bregenz fließt der Rhein in den Bodensee. Durch die Filmaufnahmen aus dem Flugzeug wurde deutlich, wie weit die Landzunge in den See reicht und wie das kalte Rheinwasser in einer Wolke in den Tiefen verschwindet.

Nahe Friedrichshafen ist das Eriskircher Ried. In dem bekannten Naturschutzgebiet blühen im Frühjahr die Sibirischen Schwertlilien – diese schwebten über die große Leinwand. Es war auch ein seltener Gast zu sehen, der Große Brachvogel, der am feuchten Ufersaum stocherte. Auf einem Baum saß ein Vogel, den viele gehört, aber nur wenige schon gesehen haben – der Kuckuck. Sein Küken stemmte die Eier der Wirtseltern aus dem Nest: für die Zuschauer war es so nah, als ob sie die Eier mit der Hand auffangen könnten.

Im Überlingen brütet ein Uhu-Paar: Die jungen Wollknäule sahen die Aldinger mit ihren großen runden Augen neugierig an. Am Rheinfall bei Schaffhausen filmte Krause Wasseramseln, die in der Strömung standen – und jeder der Zuschauer glaubte, die würden gleich weggespült, aber wie durch ein Wunder geschah kein Unglück. Hier endete der einstündige Film, bei dem die Zuschauer öfter glaubten, sie säßen neben dem Nest eines Haubentauchers oder stünden neben einem Storchennest. Helmut Geiger bedankte sich im Namen aller für dieses einmalige Erlebnis.