Nathanael Schwarz bewirbt sich als Bürgermeister in Dürbheim

Vergangenen Freitag hat die Gemeinde Dürbheim die Stellenausschreibung des hauptamtlichen Bürgermeisters veröffentlicht. Bereits einen Tag darauf hat Nathanael Schwarz seine Bewerbung in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen.

Der 31-jährige Schwarz ist Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Balgheim ist. Eine hauptamtliche Tätigkeit als Bürgermeister in zwei Gemeinden sei durchaus möglich, so Schwarz in seiner Pressemitteilung. Dies zeige nicht nur ein Blick in die Gemeindeordnung, sondern auch die Praxis. „Es bietet beiden Gemeinden viele Vorteile. Diese erkennt man, wenn man sich die künftigen Herausforderungen unserer Kommunen anschaut“, ist Schwarz überzeugt.

Während des Wahlkampfs in Dürbheim will Nathanael Schwarz die Balgheimer Bevölkerung ebenfalls informieren. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich noch an eine ähnliche Zusammenstellung mit dem früheren Bürgermeister beider Gemeinden, Horst Fechter, erinnern. Ein entscheidender Unterschied liege darin, so Schwarz, dass beide Gemeinden hauptamtlich geführt werden. Beide seien gleichwertig und auf Augenhöhe zu sehen, schreibt er.

Mit „jungen Ideen“, so Schwarz, möchte er die Gemeinde zusammen mit der Bevölkerung, den Unternehmen und den Vereinen weiterentwickeln. Dabei will er die Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit und entsprechende Synergien nutzen. „Mit einer zukunftsorientierten und offenen Ausrichtung möchte ich den Gemeinden einen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen“, schreibt Schwarz.

Bei seinem Vorhaben wird er von seiner Ehefrau Theresa und den beiden Kindern, Thea (3) und Johann (1) unterstützt. „Ich freue mich in den kommenden Wochen auf zahlreiche Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Dürbheim“, so Schwarz abschließend.