Narrenzunft-Abstauber am Dreikönigstag unterwegs

Endlich war es wieder so weit, die Abstauber konnten von Haus zu Haus ziehen, um alle Kleidlesträger und Narren zu besuchen. Inzwischen hat sich die Zahl auf über weit 500 Narrenkleider erhöht. Am Dreikönigstag, dem höchsten Narrenfeiertag der Zunfträte, waren sie in Frack und Zylinder unterwegs und bekamen bei den Hästrägern gerne Einlass.

Mit dem altbekannten Spruch „Wir kommet als Abstauber heut“ wurden Häs und Maske aus dem Schrank geholt und von den Zunfträten mit „Staub und Trübsal weiche, Heiterkeit und Frohsinn ziehe ein, damit dem Träger dieses Kleides eine fröhliche Fasnet möge beschieden sein“ abgestaubt.. Mit einem kräftigen „Plätz am Häs“ und einem Glas Sekt wurde auf die kommende Fasnet angestoßen. Die Narren und Hästräger sind alle sehr froh, dass die coronabedingte Zwangspause der Fasnet ein Ende hat.

Mit genauen und schriftlich fixierten Informationen wurden die Narren über die geplanten Veranstaltungen unterrichtet. Bereits am 21. Januar ist in der Festhalle die Nacht der Tänze mit 15 Teilnehmergruppen, davon fünf Männertanzgruppen.