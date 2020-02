Narren feiern in Balgheim eine lange Partynacht

Närrische Hochstimmung hat am Freitagabend in der Festhalle in Balgheim geherrscht. Die Narrenzunft Kohlhalda-Weible hatten zur Fasnets-Party eingeladen und hunderte Narren folgten der Einladung in die „Narrhalla“.

Die „Balgemer“ hatten auch auswärtige Gäste, die die Party mit ihren Einlagen bereicherten. Den Anfang machten die einheimischen Kohlhalda-Weible mit ihrem Brauchtums-tanz. Dann flitzen die jungen Gardemädchen aus Balgheim über die Bühne.

Weitere Akteure des Abends waren die Narren der Narrenzunft Durchhausen, die Funkenhexen aus Spaichingen, die Narrenkameradschaft aus Weilheim, die Pfuutzger Mussig aus Seitingen-Oberflacht, die mit ihrer Musik so richtig einheizten, und die Tanzformation aus Dürbheim. DJ Sanvalentino legte die passende Musik auf, so dass es eine lange und närrische Partynacht wurde.