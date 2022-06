Nähbegeisterte unterstützen Spendenprojekt der GMS Aldingen

2030 Euro haben vier leidenschaftliche Näherinnen für das Ukraine-Hilfsprojekt der Gemeinschaftsschule Aldingen erwirtschaftet. Rektor Bernhard Straile nahm den Spendenscheck von der Initiatorin Maria Sieber aus Aldingen sowie der Rottweilerin Maria Lengl, Cornelia Reichert aus Gunningen und Susanne Kelberg-Schuler aus Trossingen entgegen.

In nur wenigen Wochen erwirtschaftete das Nähquartett mit dem Verkauf von Patchwork-Stoffbeuteln, Topflappenhandschuhen und gestrickten Spültüchern diesen stolzen Betrag, berichtet die Schule in einem Schreiben. Stoffe und Handarbeitsgarn entstammten dabei den Beständen der Näherinnen, so dass der volle Erlös dem Projekt übergeben werden konnte.

Zu erwerben waren die herrlichen Unikate bei Frisören in Aixheim und Gunningen, einem Optiker in Deißlingen, bei der Naturseifenmanufaktur Pfaffenweiler und im Trossinger Weltladen. Eine der Hauptverkaufsstellen war die Gemeindebücherei Aldingen, bei der sich der kreative Nähkreis besonders bedankt.

Das Geld kommt nun dem Priluki-Spendenprojekt der GMS Aldingen zugute. Auf Initiative von Bernhard Straile entstand die Idee, eine ganz konkrete Partnerschaft von Schule zu Schule ins Leben zu rufen, und diese Partnerschaft gleich mit direkter Unterstützung zu verbinden. Bald schon war durch die Vermittlung einer Kollegin eine Partnerschule gefunden und Kontakt hergestellt. Mit der Schule Nr. 3 in Priluki, einer Stadt 150 Kilometer östlich von Kiew, besteht nun seit März wöchentlich Online-Kontakt zwischen den Schulleitungen, der von muttersprachlichen Übersetzern ermöglicht wird.

Inzwischen konnte eine Hilfslieferung mit Medikamenten, Verbandsmaterial und weiteren dringend benötigten Gegenständen auf den Weg gebracht werden. Die nächsten Hilfslieferungen sind in Vorbereitung, dafür bittet die Schule um Unterstützung. Es ist eigens ein Spendenkonto eingerichtet worden: Gemeinschaftsschule Aldingen, Spendenkonto Ukraine, IBAN DE28 643500700021677278