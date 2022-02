Nächste Impfaktion in der Bücherei

Am kommenden Samstag, 5. Februar, findet die nächste Impfaktion in der Gemeindebücherei in Aldingen (Hauptstraße 4) statt.

Terminbuchungen für Kinderimpfungen (Altersgruppen 5 bis 18 Jahre) von 10 bis 13 Uhr über die Plattform https://www.terminland.eu/aldingen/. Freies Impfen ist ab 10 Uhr auch möglich, wenn Kapazität besteht, Termine haben jedoch immer Vorrang. Ab 13. Uhr dann freies Impfen ohne Termin ab zwölf Jahren, mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Info/ Hilfe bei der Terminvergabe unter 07424 882 42

Vorgespräche und Impfen finden im Obergeschoss statt, da die Bücherei geöffnet ist. Der Kinderbereich ist uneingeschränkt nutzbar und lädt zum Stöbern und Verweilen ein.

Bilderbücher, Kinderbücher für alle Altersstufen, Spiele auch schon für die ganz Kleinen, Filme, Hörbücher und Tonie-Figuren warten hier auf interessierte und aufgeweckte Kinder.