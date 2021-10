Nachwuchs zeigt Handball-Talent

„Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ So lautet das Motto des „Grundschulaktionstags Handball“, denn jüngst auch die Gemeinschaftsschule Aldingen in Kooperation mit den Handballern des TV Aixheim organisiert haben.

Der Aktionstag fand zum elften Mal in rund 450 Schulen in ganz Baden-Württemberg statt. Das gemeinsame Projekt der Handballverbände aus Baden (BHV), Südbaden (SHV) und Württemberg (HVW) entstand aus dem „Tag des Mädchenhandballs in der Schule“, als das Jahr 2009 zum „Jahr des Frauen- und Mädchenhandballs“ erklärt wurde. Ab 2010 durften dann auch die Jungs beim Grundschulaktionstag mitspielen. Auch in Aldingen beteiligten sich etwa 67 Drittklässler, die von den Mitgliedern der Handballabteilung des TV Aixheim betreut werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Grundschulaktionstag 2020 ausgefallen. Deshalb durften in diesem Jahr neben den üblichen Zweit- auch alle Drittklässler teilnehmen. Weil die Grund- und Gemeinschaftsschule Aldingen und der Turnverein Aixheim erstmalig dieses Projekt durchführten, beschränkte man sich auf die Drittklässler. Aber nach diesem Erfolg sei im kommenden Jahr vielleicht eine Fortsetzung mit beiden Klassenstufen denkbar, so der TV Aixheim.

Es war ein Schultag so ganz nach dem Geschmack der Grundschüler, denn statt zum normalen Unterricht gingen alle Drittklässler zum Handball in die Aldinger Sporthalle. Nach der Begrüßung durch Jugendtrainer Mike Gärtner und ein paar Runden Klammerfangi und Schwänzchenfangi waren die Kinder erwärmt und bereit für die sechs Koordinationsstationen.

Für ihre Leistungen erhielten die Kinder Punkte und am Ende erreichte Samuel mit 125 Punkten die Höchstpunktzahl, wobei maximal 144 Punkte möglich waren. Dabei schaffte er bei vier Stationen die volle Punktzahl. Bei den Jungs waren Martin, Lian (je 123 Punkte), Kilian, Kuzey (je 122) und Leart (121) fast genauso gut und schafften über 120 Punkte.

Als bestes Mädchen stand Lena mit 108 Punkten den Jungs aber in Nichts nach und warf alle sechs Handbälle durch den Reifen und meisterte die Reifenbahn in Rekordzeit. Ebenfalls über 100 Punkte schafften Aileen (103), Laura (102) und Soana (101). Alle teilnehmenden Mädchen und Jungen erhielten neben dem AOK-Spielabzeichen eine Urkunde, ein Handball-Regelheft und vom TV Aixheim eine Eintrittskarte inklusive Freigetränk und Essen für den nächsten Heimspieltag am 30. Oktober in der Aldinger Sporthalle.

Neben den Koordinationsstationen gaben alle Teams bei der Spielform „Aufsetzer-Handball“ ihr Bestes. „Man merkte, dass es den Kindern heute richtig Spaß gemacht hat und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir bei einigen Kindern das Interesse am Handballsport geweckt haben“, resümierte laut Pressemitteilung der zufriedene Organisator Mike Gärtner. „Wir haben heute einige Talente gesehen und aus diesem Grund haben wir auch alle zum kostenlosen Handball-Training eingeladen.“

Das Training für die Jungen und Mädchen im Alter von neun bis zehn Jahren findet jeden Dienstag und Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr in der Aldinger Sporthalle statt. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse trainieren jeden Dienstag von 17.15 bis 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Aixheim.

Am Ende des tollen Tages bekamen alle Kinder noch Obst vom Fruchtmarkt Lummer.