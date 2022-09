Nachwuchs im Igelhaus

Von August bis September ist die sogenannte „Setzzeit“ der Igel, in der sie ihre Jungen zur Welt bringen und großziehen. Um für sich und ihren Nachwuchs an Nahrung zu kommen, sind die Igel verstärkt unterwegs und überqueren auch die Straßen, weshalb die Autofahrer besonders achtgeben sollten. Neben seinem Komposthaufen hat der Dürbheimer Gerd Apholz vor Jahren ein Igelhaus installiert. Vor etwa drei Monaten fand er einen ausgewachsenen Igel in seinem Carport und hat ihn, in der Hoffnung,dass es ein Weibchen ist, zum Igelhaus getragen, dass das Tier auch gleich angenommen habe. Als er nun neulich runter in den Garten kam, sah er sechs kleine Igel. Er hat ein Igelchen gewogen: 230 Gramm. Auch die Mutter mache einen guten Eindruck und scheine gesund zu sein, so der Tierfreund. Als Futterhilfe hat er Katzen-Trockenfutter und Ei angeboten, was sofort angenommen wurde, auch von den Kleinen. Und dabei Igel können richtig schmatzen.

Fotos: Gerd Apholz