Nachwuchs des TV Aldingen erreicht zehn Podestplätze

Der TV Aldingen hat das dritte Regional-Ranglistenturnier im Badminton ausgetragen. Der Gastgeber war mit zehn Podestplätzen recht erfolgreich.

Nicht nur die rund 100 Kinder und Jugendlichen kamen auf ihre Kosten. Auch die Badminton-Jugend des TVA als Ausrichter konnte sowohl mit den Teilnehmerzahlen, mit dem gesamten Turnierverlauf als auch mit den eigenen sportlichen Leistungen zufrieden sein. Nicht weniger als zehn Spielerinnen und Spieler des TVA schafften den Sprung auf das Siegerpodest.

Ihren dritten Turniersieg in Folge erspielten sich Florian Bini (U11) und Mark Schmidt (U15). Roman Sivirin vom SV Spaichingen konnte seinen Sieg in der Klasse U17 vom zweiten Turnier ebenfalls wiederholen. Nach Abschluss der Regional-Ranglisten steht er wie auch Florian Bini, Kuyilini Markandu, Mark Schmidt und Yara Furiak vom TVA auf Platz eins der Rangliste seiner Altersklasse.

Neben den ersten Plätzen von Florian Bini, Mark Schmidt und Roman Sivirin konnten eine ganze Reihe weiterer Spieler des TVA und SVS große Erfolge verzeichnen und sich einen Pokal sichern. Seraphina Stancul (ME U11), Kuyilini Markandu (ME U13), Eva Stadler (ME U15), Yara Furiak (ME U17) vom TVA, sowie Anastasia Zdravkovic (ME U19) vom SVS mussten sich in ihren Finalspielen zwar geschlagen geben, erreichten mit Rang zwei aber gute Ergebnisse. Weitere teilweise überraschende Podestplätze belegten Marc Krebs (JE U11), Isabell Schabert (ME U15), Serina Stancul (ME U17) und Simon Jäger (JE U17) sowie vom SVS Samihan Phatak (U 9) und Silas Truppe (JE U13) mit ihren dritten Plätzen.

Unter der engagierten Mitwirkung von Eltern und Spielern der Badminton-Jugend gelang es Jugendleiter Helgo Schumacher, optimale Voraussetzungen auf den neun Spielfeldern zu schaffen und bei den Siegerehrungen die Leistungen aller Teilnehmer mit Pokalen und Urkunden zu würdigen.

Aus der Ergebnisliste

Jungen-Einzel, U9: 1. Matti Hintze (TV Zizenhausen), 2. Ben Dallhammer (PTSV Konstanz), 3. Samihan Phatak (SV Spaichingen). - U11: 1. Florian Bini (TV Aldingen), 2. Janne Hintze (TV Zizenhausen), 3. Krebs (TV Aldingen). - U13: 1. Fridolin Heintze (PTSV Konstanz), 2. Panusan Chivakurunathan (TV Zizenhausen), 3. Silas Truppe (SV Spaichingen). - U15: 1. Mark Schmidt (TV Aldingen), 2. Luis Dallhammer (PTSV Konstanz), 3. Hannes Köchling (TSV Wellendingen). - U17: 1. Roman Sivirin (SV Spaichingen), 2. Jonas Popp (BC Winzeln), 3. Simon Jäger (TV Aldingen). - U19: 1. Piranavan Chivakurunathan (TV Zizenhausen), 2. Mirza Özokyay (PTSV Konstanz), 3. Farid Rassouli (TuS Steißlingen)

Mädchen-Einzel, U11: 1. Daria Lawniczak (TV Zizenhausen), 2. Seraphina Stancul (TV Aldingen), 3. Lena Donhauser (PTSV Konstanz). - U13: 1. Nele Kraus Nele (PTSV Konstanz), 2. Kuyilini Markandu (TV Aldingen), 3. Aileen Dan (BC Radolfzell). - U15: 1. Svea Kleber (TV Ludwigshafen), 2. Eva Stadler (TV Aldingen), 3. Isabell Schabert (TV Aldingen). - U17: 1. Amalia Berthold (PTSV Konstanz), 2. Yara Furiak (TV Aldingen), 3. Serina Stancul (TV Aldingen). - U19: 1. Tharmika Chivakurunathan (TV Zizenhausen), 2. Anastasia Zdravkovic (SV Spaichingen), 3. Amy Weppelmann (BC Radolfzell).