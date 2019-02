Nach Mord an Tocher - Mutter wohl schuldunfähig

Vor drei Wochen hat eine Mutter in Schramberg, Landkreis Rottweil, ihre Tochter erstochen und danach ihren Sohn schwer verletzt. Nun gibt die Staatsanwaltschaft Rottweil Auskunft über den bisherigen Ermittlungssand. Aufgrund der weiteren Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die Beschuldigte zu den Tatzeiten schuldunfähig war, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Auf Antrag der wurde infolgedessen der bestehende Haftbefehl aufgehoben und ein Unterbringungsbefehl gegen die Beschuldigte erlassen. "Nachdem derzeit dringende Gründe für die Annahme einer späteren Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gegeben sind, wurde die einstweilige Unterbringung angeordnet", so das Amtsgericht Rottweil.

Haftbefehl fallen gelassen

Ursprünglich wurde gegen die 56-jährige Frau ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags sowie wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Beschuldigten wurde die Tötung ihrer 22-jährigen Tochter am Nachmittag des 27. Januar in deren Wohnung in Hardt sowie die versuchte Tötung ihres 25-jährigen Sohnes in dessen Wohnung in Schramberg-Tennenbronn zur Last gelegt.