Vor einem Jahr hatte Laureen Merker aus Frittlingen einen Termin bei der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit. Die heute 19-jährige stand laut Pressemitteilung kurz vor dem Abitur und war unsicher, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollte. Nun lernt sie selbst, andere Ratsuchende bei Fragen zu Ausbildung und Beruf zu beraten.

„Ich wollte in die soziale Richtung gehen, mit Jugendlichen zusammenarbeiten und ihnen Orientierung geben“, sagt Laureen Merker. „Meine Beraterin brachte mich auf die Idee, das Duale Studium Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung zu wählen.“

Seit September studiert Merker an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim. Derzeit befindet sie sich in der Praxisphase und durchläuft verschiedene Bereiche in der Agentur für Arbeit am Standort Villingen-Schwenningen. Von der Arbeitsvermittlung bis zur Berufsberatung sind viele Stationen dabei: „Jetzt sitze ich sozusagen auf der anderen Seite vom Tisch. Das ist total abwechslungsreich, denn kein Anliegen ist wie das andere. Es macht Spaß, individuelle Unterstützung und Hilfe anbieten zu können“, berichtet die Studentin.

Sie plant schon die nächsten Schritte. Sowohl ein Betriebspraktikum als auch ein Auslandspraktikum kommen für sie in Frage, so die Mitteilung. „Das Thema Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf spielte bei der Studienwahl ebenfalls eine Rolle“, sagt Merker. „Die Agentur für Arbeit bietet als zukünftige Arbeitgeberin flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen. Dies ist für mich im Hinblick auf eine mögliche spätere Familienplanung wichtig.“

Das Studium an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit wird mit 1620 Euro monatlich vergütet. Neben dem Studium Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung wird noch der Studiengang Arbeitsmarktmanagement angeboten. Auf die erfolgreichen Absolventen wartet ein unbefristeter Arbeitsplatz und somit eine sichere Perspektive für die Zukunft.

Wer sich für ein Studium, eine Ausbildung oder einen Direkteinstieg bei der Bundesagentur für Arbeit interessiert und sich persönlich informieren möchte, kann dies auf den folgenden Veranstaltungen tun: Jobs for Future, 12. bis 14. März, auf dem Messegelände Schwenningen in Halle D; „Ausbildung und Studium im öffentlichen Dienst“ am 8. Mai um 14.45 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen, Neckarstraße 100 in Rottweil