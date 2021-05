Nach Anruf Lesespaß: Bücherei Aldingen empfiehlt Graphic Novels

Die Gemeindebücherei Aldingen ist derzeit am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Besuch ist jedoch nur mit Einzelterminvergabe möglich. Dafür sollte telefonisch unter 07424 / 9804568 während der oben genannten Öffnungszeiten ein Termin verabredet werden. Die Rückgabe und Abholung vorbestellter Medien ist nicht an einen Termin gebunden. Bestellt und reserviert werden kann direkt über den Online-Katalog www.bibkat.de/aldingen

Neue Graphic Novels stehen ab sofort zur Ausleihe in der Gemeindebücherei Aldingen bereit. Diese „illustrierten Romane“ kommen ursprünglich aus den USA.

Die Themenpalette ist vielfältig, berichtet Büchereileiterin Maggie Barth-Specht, oft aber werden aktuelle politische Ereignisse oder auch Klassiker mit Bezug zur Gegenwart illustriert und durch eine intensive Bildwirkung mit einem ganz eigenen „Sound“ versehen.

„Wer die Nachtigall stört“ von Lee Harper erzählt die Geschichte von Atticus Finch, der 1930 im ländlichen Alabama einen unschuldig angeklagten schwarzen Arbeiter verteidigt. Vor Gericht spielt sich ein Justizdrama ab, das nicht nur Finch, sondern auch seine Kinder in Gefahr bringt. Die Graphic Novel hält sich sprachlich stark an die Romanvorlage und fängt die aufgeladene Stimmung mittels gedämpfter Farben und klarer Strichführung ein.

„Rocky Beach“ ist die Heimatstadt der „Drei ???“, allen Fans der Serie gut bekannt. Als Justus, Peter und Bob sich zwanzig Jahre später treffen, stellen sie fest, dass aus dem heiteren Rocky Beach eine Stadt voller Verbrechen und korrupter Polizisten geworden ist – die komplett in schwarz-weiß gehaltenen Zeichnungen lassen die düstere Atmosphäre, die über der Stadt liegt, spürbar werden.

„Salzhunger“ erzählt die spannende Geschichte einer verunglückten Aufklärungsmission in Nigeria. Als die Mitarbeiter einer Hilfsorganisation die verbrecherischen Machenschaften eines Rohöllieferanten aufdecken wollen, kommt es unter ihnen zu Zerwürfnissen und die Aktion fliegt auf. Zudem bekommen sie mit, wie die Bewohner eines Slums brutal vertrieben werden, um Platz für Neubauten zu machen. Exzellente Zeichnungen unterstreichen die Dramatik der Geschichte.