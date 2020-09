Nach Alkoholfahrt: Führerschein weg, Auto kaputt

Weil er zu schnell und betrunken einen Unfall verursacht hat, ist ein 23-Jähriger seinen Führerschein los. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der junge Mann sei am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 438 von Dürbheim Richtung Böttingen gefahren. Etwa zwei Kilometer nach dem Dürbheimer Ortsausgang sei der Mann mit seinem Opel Astra nach rechts von der Straße abgekommen. Dort stieß er heftig gegen eine Mauer, die hier den Abhang stützt. Die Airbags des Autos lösten aus, der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer bleiben unverletzt. Der Opel Astra erlitt einen Totalschaden, der Zeitwert des Kraftfahrzeugs betrug laut Polizei vor dem Zusammenstoß etwa 10. 000 Euro.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben erst im Laufe der Nacht auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Der Unfallverursacher und der Beifahrer hätten sich beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen von der Unfallstelle entfernt gehabt. Angehörige des 23-Jährigen hätten sich bereits um die Räumung und Säuberung der Unfallstelle sowie um den Abtransport des Opels gekümmert.

Den Tatverdächtigen besuchte die Polizei später an seinem Wohnort in einer Nachbargemeinde im Donautal. Nachdem die Beamten feststellten, dass der junge Mann betrunken war, begleitete sie dieser in ein Krankenhaus zur Kontrolle des Alkoholgehalts in seinem Blut. Den Führerschein des 23-Jährigen konfiszierten die Beamten.