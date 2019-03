Nach Überholmanöver: Laster kippt um

Nachdem ein Lastwagen am Mittwochmorgen auf der Landstraße 434, zwischen Wellendingen und Frittlingen, von einem schwarzem Pkw-Kombi gefährlich überholt wurde und daraufhin von der Fahrbahn abgekommen ist, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Der 60-jährige Lastwagen-Fahrer war laut Polizei gegen 9.30 Uhr auf der Landstraße von Wellendingen in Richtung Frittlingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve wurde der Lastwagen von einem schwarzen Kombi gefährlich überholt. Der 60-Jährige lenkte den Lkw nach rechts, weshalb der Lastwagen von der Fahrbahn abkam und wegen einer Böschung auf die Seite kippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Überholer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Frittlingen weiter.

An dem Lastwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Er musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen und abgeschleppt werden. Es werden nun dringend Zeugen des Vorfalls und Personen gesucht, die Angaben zu dem schwarzen Kombi machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Rufnummer 07424-9318-0 zu melden.