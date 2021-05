N-Region verfolgt weitere Projekte mit El-Salvador

Die Gemeinden der N-Region 5 G werden das Thema Biotopvernetzung angehen. Dies war eines der Themen bei der jüngsten coronakonformen Sitzung der Steuerungsgruppe der N-Region 5 G (bestehend aus den Bürgermeistern der fünf beteiligten Gemeinden Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Wellendingen und Deißlingen und jeweils einem weiteren Vertreter der Gemeinden) im Rathaus in Aldingen .

Es werden die Flächen der gesamten N-Region 5 G sowie die Flächen der Gemeinden Balgheim und Spaichingen miteinbezogen. Noch im Mai findet ein erstes Gespräch mit Vertretern des Naturschutzbundes und der Landschaftserhaltungsverbände statt.

Unterstützung bei Vermessungsarbeiten und Verkauf von Fair-Trade-Kaffee

Die N-Region ist mit den beiden Gemeinden San José Ingenio und Las Majaditas im Nationalpark Montecristo in El Salvador eine Partnerschaft eingegangen und hat in der Zwischenzeit ein Projekt der Deutschen Botschaft unterstützt, bei dem ein kleines Besucherzentrum vor Ort geschaffen wurde.

Die N-Region 5 G wird nun weitere Projekte verfolgen, so die Unterstützung der Partnergemeinden bei Vermessungsarbeiten, den Verkauf von Fair-Trade-Kaffee in den Bäckereien, Spenden von aussortiertem Mobiliar sowie die „Aktion Weihnachtsfunken“: Kleine in weihnachtlich verzierten Schuhkartons gepackte Geschenke werden als Zuladung mit Hilfsgütern nach El Salvador verschickt und dort an die Kinder verteilt.

Beteiligung am Projekt „Kommunales Energiemanagement“

Die N-Region 5 G beteiligt sich am Projekt „Kommunales Energiemanagement“, das von der KEA (Klima-schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg) begleitet wird. Ziel ist es, den Energieverbrauch kommunaler Einrichtungen dauerhaft um zehn bis 30 Prozent zu reduzieren.

Die Gemeinden haben bereits die Energieberichte im Gemeinderat beraten und verabschiedet. Am 21. Mai findet der Klimaschutzkongress in Ulm mit Auszeichnung der N-Region 5 G statt. Außerdem soll ein Klimamanager eingestellt werden.

Krokusaktion findet wieder statt

Die Bepflanzung der Blumenkästen mit insektenfreundlichen Blumen wird wieder durchgeführt. Und auch die Krokusaktion wird 2021 wieder stattfinden. Wie im Jahre 2019/2020 werden die Krokuszwiebeln in Fünfer-Packungen abgepackt (mit Flyer) und an die Schulen und Kindergärten verteilt.

Der „Markt der Möglichkeiten“ mit Ausstellungen, Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Nachhaltigkeit findet regulär alle drei Jahre statt. Aufgrund von Corona wird er im Jahre 2021 abgesagt. Doch soll dann im Frühjahr 2022 der „Markt der Möglichkeiten“ wieder stattfinden.

Der Vortrag mit der Ex-Biathletin Simone Hauswald ist auf den 13. Oktober (19 Uhr, Mehrzweckhalle Denkingen) terminiert worden.