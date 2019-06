MV-Nachwuchs zeigt sein Können

Zum ersten Mal hat der Musikverein Balgheim sein Jugendvorspiel im Schafstall ausgetragen – und dieser war am Samstag bis auf den letzten Stuhl belegt, berichtet der Verein.

Vorsitzende Sabine Eisold begrüßte die Gäste. Jugendleiterin Diana Honer führte durch das Programm. Musikalisch eröffnet wurde es durch PrimaMusica unter Leitung von Stephan Dominikus Wehrle. Sie spielten drei Stücke und wurden mit Applaus von der Bühne begleitet. Es folgten eine Reihe von Einzelvorträgen, die ebenfalls mit viel Applaus belohnt wurden.

Es traten auf: die neue Blockflötengruppe mit der vereinseigenen Lehrerin Nadine Werth: Vince Haller, Veronika Hohl, Paul Müller, Linda Pejak und Julia Schmidt; die Querflötengruppe (vereinseigene Lehrerin Nadine Werth): Marie Berchtold, Nele Bühler, Laura Marginean und Sina Pejak; die Querflötenschülerinnen (Musikschule Trossingen – Lehrerin Anna-MariaWeber): Luisa Bühler und Elea Honer; die Klarinettenzöglinge (Musikschule Hast du Töne, Lehrerin Mónika Soltné): Lea und Sina Wenzler;. Klarinettenschüler (Musikschule Hast du Töne – Lehrerin Mónika Soltné): Felix Hafner; Klarinettistin Marisa Eisenmeier; auf dem Saxophon (Musikschule Trossingen – Ralf Vosseler): Tobias Kunz; am Schlagzeug (Musikschule Trossingen – Ralf Reiter): Florian Hermerschmidt; Bariton (Musikschule Trossingen – Lothar Hermle): Sebastian Hermerschmidt zusammen mit seinem Bruder Florian am Schlagzeug und am Tenorhorn David Fischer zusammen mit Marcel Ulrich

Alle Musiklehrerinnen und Musiklehrer bekamen ein Präsent als Dankeschön. An der Kaffee- und Kuchentheke konnten die Zuhörer danach noch eine Stärkung zu sich nehmen.