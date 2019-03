MV Denkingen sucht weiter Dirigenten

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Denkingen am Freitag im Gasthaus „Krone“ sind die fördernden Mitglieder Lothar Müller und Robert Hauser für ihre fünfzigjährige Zugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Auch eine verdiente Jugendleiterin wurde verabschiedet. Die Suche nach einem Dirigenten sei bis jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt worden, erfuhren die Musiker und Gäste aus dem Munde der Vorsitzenden Anja Gassner.

Außerdem stimmten die Mitglieder einer Satzungsänderung in Bezug auf Datenschutz zu.

Derzeit hat der Verein 218 Mitglieder, so die Vorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht. Dem Stammorchester gehören 36 Personen an: 21 männlich und 15 weibliche Musiker. 51 Musikproben und 25 Auftritte hatte die Kapelle zu meistern.

Bei der Jugendarbeit musste die Vorsitzende Unerfreuliches berichten: Die Vorgruppe sei auf Grund von Nachwuchsmangel leider nicht mehr tragbar. Die Kooperation mit der Musikschule Trossingen, der Gemeinde und der Schule und Kindergärten verbuche nicht den gewünschten Erfolg. „Wir konnten im vergangenen Jahr keine neuen Jungmusiker für unseren Verein gewinnen“, so Gassner. „Wir müssen uns für die Zukunft die Frage stellen, ob diese Kooperation für den Musikverein Denkingen überhaupt noch einen Sinn macht.“

Dank Albabtrieb und Spenden habe der Verein ein sattes finanzielle Plus erwirtschaftet. Nur das Adventskonzert habe ein Minus eingefahren. Hier stellt sich die Frage, so die Vorsitzende, ob ein Adventskonzert finanziell noch tragbar ist.

Leider sei dies auch das Abschlusskonzert des Dirigenten Andreas Lewedey gewesen. Doch erklärte sich Christoph Hohl bereit, bis zum Sommer als Dirigent das Orchester zu übernehmen. Derzeit sei die Kapelle gut aufgestellt und in den Registern ausreichend besetzt.

Schriftführer Andreas Leibold trug alle Aktivitäten des Vereins chronologisch vor. Den Bericht des Dirigenten Andreas Lewedey trug Stefan Lewedey vor. Dabei bedankte sich der scheidende musikalische Leiter für die gute Zusammenarbeit und wünschte den Musikern weiterhin viel Freude an der Musik und einen guten Probenbesuch. Auch Übergangsdirigent Christoph Hohl gab einen kurzen Bericht ab.

Die Jugendleiterinnen Sandra und Natalie Ege berichteten, dass in der Jugendabteilung des MV Denkingen zusammen mit dem Musikverein Frittlingen die beiden Kapellen Vorgruppe und Jugendkooperationsorchester geführt wurden. Die Vorgruppe besteht aktuell aus 15 Jungmusikern, davon sieben aus Denkingen. Das Jugendkooperationsorchester besteht aus 32 Jugendlichen (aus Denkingen 15 Musiker zwischen elf und zwanzig Jahren). Acht Kinder sind in Ausbildung. Diese beiden Kapellen wurden nun zusammengelegt und bereiten sich unter Leitung von Annika Linz auf das Kirchenkonzert in Frittlingen vor.

Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer lobte das große Engagement des Musikvereins und die gute Jugendarbeit.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Anja Gassner, Schriftführer Andreas Leibold und die Kassenprüfer Manuel Schnee und Dietmar Krüger bestätigt. Für Sandra Ege wurde Teresa Betting als Jugendleiterin gewählt. Zu passiven Beisitzern sind Siegfried Hafner, Tanja Merkle und Daniel Schnee gewählt worden. Tanja Ruf und Rudolf Dreher wurden als Beisitzer verabschiedet.

Die fleißigsten Probenbesucher erhielten noch ein flüssiges Geschenk.