Musikverein spielt Weihnachtslieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein machte sich am Heiligabend in zwei Gruppen aufgeteilt auf den Weg und spielte an verschiedenen Stellen im Ort Weihnachtslieder. Anschließend spielten die Musikanten am Weihnachtsbaum an der Molke für die Zuhörer weihnachtliche Weisen. Der Weihnachtsmann überraschte die Kinder mit Süßigkeiten und so konnten sich die Besucher auf das Weihnachtsfest einstimmen. Der Vorsitzende Christian Alber hielt in seiner Rede kurz Resümee und bedankte sich bei den Musikanten und der Vorstandschaft für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.