Musikverein Frittlingen ehrt Mitglieder beim 100. Jubiläum

Im Jubiläumsjahr zum 100. Vereinsbestehen hat der Musikverein einem Ehrungsabend in der Pfarrscheuer veranstaltete.

In diesem Rahmen ehrte er langjährige Mitglieder. Dabei sorgte die aktive Kapelle für die musikalische Umrahmung des Abends. Nach einem gemeinsamen Essen übergab der Vorsitzende Stefan Schweizer zunächst acht langjährigen Mitgliedern für die Förderung des Vereins über 30 Jahre eine Urkunde und ein Weingeschenk.

„Das Jubiläumsfest hat eindeutig gezeigt, wie wichtig auch die passiven Mitglieder sind, die den Verein bei solchen Anlässen unterstützen“, sagt Schweizer. Die Geehrten sind Raimund Bader, Karl Braun, Joachim Holl, Helmut Muffel, Dieter Stöhr, Jürgen Wenzel, Werner Wenzler und Gerhard Zepf.

Bei der vereinsinternen Auszeichnung von aktiven Musikanten erhielt Stefan Milles die Vereinsnadel für 30 Jahre Mitgliedschaft in Silber. Für 40 Jahre mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet wurden Thomas Arand und Gerald Bühl.

Werner Landsee, der 14 Jahre aktiv und vier Jahre Vorsitzender war, sowie Armin Roth, 28 Jahre aktives Mitglied und 20 Jahre im Ausschuss, ernannte der Verein zu Ehrenmitgliedern.

Die Ehrungen des Kreisverbandes nahm der Kreisverbandsvorsitzende Ottmar Warmbrunn vor.

„Was wäre, wenn es keinen Musikverein in ihrer Gemeinde gäbe?“, fragte Warmbrunn. Mit dieser Frage könne man den kulturellen Stellenwert der Musikvereine bekräftigen. „Denn sie bereichern in jeder Jahreszeit das Gemeindeleben“, sagte er weiter. „Gerade in einer Zeit, wo durch neue Medien kein persönlicher Kontakt mehr notwendig ist, ist die Geselligkeit in den Vereinen ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft.“

Die bronzene Ehrennadel des Blasmusikverbandes für zehn Jahre erhielt Jenny Wenzler, die goldene Ehrennadel für 30 Jahre ging an Stefan Milles und die goldene Ehrennadel mit Diamant für 40 Jahre an Thomas Arand und Gerald Bühl.

Gerald Bühl erhielt auch die Fördernadel in Gold für 20 Jahre im Ausschuss.

Stefan Schweizer bekam die Fördermedaille in Bronze. Eine besondere Ehrung hatte Bürgermeister Dominic Butz dabei. Er beglückwünschte den Verein zum gelungenen Kreisverbandsmusikfest. „So ein Verein funktioniert nur mit viel Herzblut im Ehrenamt“, sagte Schweizer. In Vertretung von Guido Wolf (CDU), Mitglied des Landtags, überreichte er die Landesehrennadel an Erich Braun und Michael Braun. Braun ist seit 1965 als Klarinettist im Verein aktiv und seit 1991 Noten- und Zeugwart, daneben war er 15 Jahre Kirchengemeinderat.

Michael Braun ist seit 1982 aktives Mitglied, seit 1993 im Ausschuss und seit 1996 Kassier des Vereins. Auch er ist seit 20 Jahren Kirchengemeinderat. Mit einer Bilderschau vom Kreisverbandsmusikfest endete das Programm anlässlich des Jubiläumjahrs.