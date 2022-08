Musikverein Dürbheim stimmt auf die Ferien ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Arbeitstag vor den Handwerkerferien sind viele Firmen, Dürbheimer und Freunde der Blasmusik wieder der Einladung vom Musikverein, zum Hock am Dorfplatz, gefolgt. Die angenehmen Temperaturen luden zum gemütlichen Verweilen ein, ob am Bierstand, bei frischen Waffeln, Kaffee oder bei Steak und Grillwürsten. Musikalisch wurden die vielen Besucher von der Jugendkapelle unter Leitung von Linda Kielack und der kleinen Besetzung vom Musikverein unter Leitung von Heiner Wild unterhalten.

Besonders die kleine Besetzung benötigte wieder einen langen Atem, da sie bis spät in die Nacht mit Blasmusik und Polka die Besucher musikalisch unterhielt.

Wieder konnte sich der Musikverein über die vielen Besucher freuen und bedankt sich recht herzlich bei den vielen Dürbheimern und den Firmen sowie den Musikfreunden, welche unserer Einladung gefolgt sind.