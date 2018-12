Musikverein Denkingen zeigt hohes spielerisches Niveau

Bei dem sehr gelungenen Adventskonzert (wir berichteten bereits) haben nicht nur alle Musiker auf eindrucksvolle Weise demonstriert, wie facettenreich konzertante Blasmusik auf hohem spielerischem Niveau heutzutage präsentiert werden kann. Die Musiker entlockten den Instrumenten Töne, die Staunen auslösten. Immer wieder glänzten ganze Register und auch einzelne Instrumentensoli. Jeder Einsatz wurde von dem temperamentvollen, jungen Dirigenten Andreas Lewedey einwandfrei gegeben.

Im zweiten Programmteil begab sich das Orchester in den Schwierigkeitsgrad Oberstufe mit der legendären Filmmusik „James Bond 007“ arr. Johan de Meij, die mit einem rasanten Schluss endete. „Super Mario Bros“ wurde mit seinen rhythmischen Melodien zu einem grandiosen musikalischen Erlebnis, in Japan läuft kein PC-Spiel ohne hochkarätige Musik. Berühmte Filmmelodien mit Titeln wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ waren in „Moment for Morricone“ zu hören. Das feine Spiel der Oboe vermischte sich mit dem Xylophon und Glockentönen in „Lord of the dance“, während abwechselnd einzelne Register ausdrucksvoll den Kampf gegen die bösen Mächte interpretierten – fürwahr eine Herausforderung für das ganze Orchester. Stehende stürmische Ovationen waren der Dank der Besucher für das glanzvolle Konzert. Mit dem „Kaiserin-Sissi-Marsch“ gab es eine Zugabe. Das Konzert schloss mit dem obligatorischen „O Sanctissima“ und gemeinsamem Singen. Der Dank der vielen Besucher zeigte sich in einem frenetischen Beifall.

Groß war die Freude der Musiker über die Verleihung der ProMusica-Plakette durch Landrat Stefan Bär. Die Plakette ist die höchste Auszeichnung an einen Musikverein und wird vom Bundespräsidenten verliehen. Die Überreichung dieser Auszeichnung sei etwas ganz Besonderes und für ihn die erste während seiner Amtszeit, sagte Bär. Der Musikverein Denkingen sei 1840 gegründet worden und sei damit einer der ältesten kulturellen Vereine und sicher auch einer der ältesten Musikvereine des gesamten Landkreises Tuttlingen.

Der Landrat warf einen Blick auf die Zeit der Vereinsgründung, wo es noch einen König, Wilhelm I. von Württemberg, gab. Der Ort war noch ländlich geprägt mit Feldbau und Viehzucht. Zu dieser Zeit sei auch das Rathaus als Schul- und Rathaus erbaut worden. Doch zuerst sei musiziert worden, und erst 50 Jahre später erhielt der Ort eine Wasserleitung. „Das Musizieren erhielt in der Gesellschaft einen großen Stellenwert. Die Denkinger haben früh erkannt, dass das gemeinsame Musizieren mehr ist als nur das Zusammenspiel verschiedener Instrumente in der richtigen Tonlage. Denn Musik ist eine Weltsprache, die über Kulturen hinweg verbindet.“ Gerade die Musikvereine brächten Jung und Alt zusammen. Man könne sich das kulturelle Leben ohne einen Musikverein nicht vorstellen. „Das gesellschaftliche Leben, gemeinsames Feiern würde ohne einen Musikverein nicht funktionieren.“ Der Musikverein Denkingen sei ein Verein, der das Leben der Gemeinde mitgestalte. Er leiste vorbildliche Vereinsarbeit, lobte der Landrat, dem sich Bürgermeister Rudolf Wuhrer in seinem Grußwort voll anschloss. „Und dieses Engagement hat eine ganz besondere Ehrung verdient,“ so Bär.