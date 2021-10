Musikverein Balgheim holt Wahlen nach

Der Musikverein Balgheim holte die wegen Corona ausgefallenen Generalversammlungen vom Frühjahr 2020 und 2021 in der Balgheimer Sport- und Festhalle nach. Dabei standen umfangreiche Wahlen auf dem Programm. Wegen den Schutzregelungen konnte die Versammlung nicht wie üblich mit einem Musikstück eröffnet und geschlossen werden.

Der Verein umfasst laut der Vorsitzenden, Sabine Eisold derzeit 224 Mitglieder, also kaum verändert zum Vorjahr. Sorgen bereitet jedoch, dass einige Register bei den Aktiven schwach besetzt sind. Als nächstes freue man sich laut Pressemitteilung des Vereins auf die Beteiligung am Adventsmarkt am 26. November. Zudem soll im Dezember als Ersatz für das ausfallende Jahreskonzert ein Weihnachtskonzert auf dem Marienplatz gespielt werden.

Nach dem die Kooperation im Jugendbereich mit dem Musikverein Dürbheim zunächst sehr gut angelaufen ist, gibt es aktuell auch wegen Übernahme von Jungmusikern in die Aktivenkapelle keine jungen Musiker. Insgesamt 20 Kinder und Schüler befinden sich in Ausbildung, wie Jugendleiterin Diana Honer berichtete. Schriftführerin Sigi Götz erinnerte daran, dass es nach dem Funkenfeuer am 1. März 2020 bis jetzt keinen öffentlichen Auftritt mehr gegeben hat. Auch konnten Corona bedingt danach nur einige wenige Musikproben stattfinden. Josef Ilg konnte von einem erfreulichen Kassenstand berichten, wozu viele Spender und Sponsoren und vor allem die erfolgreiche Altmetallsammlung beigetragen haben. Im Corona-Jahr 2020 war der Erlös aus Altmetall sogar der größte Einnahmeposten. Dirigent Klemens Reich berichtete von 46 Proben im normalen Vereinsjahr 2019 und einem auch aus musikalischer Sicht traurigen 2020. Er appellierte an die Musiker, an den Proben wieder rege teilzunehmen. Bürgermeister Nathanael Schwarz entlastete den Vorstand. Er hob außerdem dessen Funktion hervor. Gerade für kulturschaffende Vereine sei die Pandemie eine besonders schwierige Zeit gewesen. Ohne den Musikverein sei es still in der Gemeinde gewesen.

Da die Generalversammlung im Frühjahr 2020 wegen Corona abgesagt werden musste, waren Wahlen nachzuholen. Dabei wurden Sabine Eisold als 1. Vorsitzende, Josef Ilg als Kassierer und Vroni Hafner sowie Bärbel Werth als Wirtschaftsteam einstimmig bestätigt. Für Christine Schneck als Vertreterin der Passiven wurde neu Bettina Fischer berufen. Bei den regulären Wahlen 2021 wurden Monika Mink als 2. Vorsitzende, Sigi Götz als Schriftführerin und Diana Honer als Jugendleiterin ebenso wieder gewählt wie Norbert Hafner als Vertreter der Aktiven. Weiterhin bleiben unverändert Klaus Berchtold und Peter Hug die beiden Kassenprüfer. Monika Mink als 2. Vorsitzenden oblag es die fleißigsten Probenbesucher zu ehren. Marcel Ulrich war bei 41 von 46 Proben mit dabei, Sabine Eisold, Bärbel Werth und Tobias Hafner bei 42, Vroni und Norbert Hafner bei 44. Ellen Menches und Ruth Kauderer haben sogar nur bei einer Probe gefehlt.