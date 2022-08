Musikverein Aldingen veranstaltet 8. Herbstfest der Blasmusik

Am Wochenende, 17. und 18. September, lädt der Musikverein Aldingen zum Herbstfest der Blasmusik in der Werkstatt bei Zimmermann Samuel Haller (Untere Felbenstraße) ein. Unter dem Motto „Böhmischer Abend“ eröffnet der Musikverein Böttingen den Samstag um 19 Uhr. Anschließend unterhalten dann die Sulzbach Musikanten.

Der Frühschoppen am zünftigen Blasmusik-Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Musikverein Denkingen. Ab 13.30 Uhr spielt der Musikverein Balgheim auf. Den musikalischen Abschluss übernimmt ab 15.30 Uhr der Musikverein Aldingen und die Aldinger Jugendkapelle.

Haller's bieten für die Besucher eine Kranfahrt an, von der man in rund 25 Meter Höhe, einen Rundumblick auf Aldingen genießen kann. Neben gegrillten Schweinehalssteaks und gerauchtem Schweinehals, gibt es auch Rote Wurst vom Grill oder Gerauchte Bratwurst aus dem Kessel. Am Sonntag gibt es noch Kaffee und Kuchen.

Gesucht werden für das Herbstfest noch Besitzer von Oldtimern. Mit einer Oldtimerausstellung am Sonntag, 18. September, und einem Korso, möchte der Musikverein das Herbstfest bereichern. Bitte melden bei Jürgen Händel, Königsberger Weg 2, Telefon 0151 / 234 598 65 oder E-Mail: juergenhaendel@online.de