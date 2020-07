Musikverein Aldingen erhält Spende

Der Musikverein Aldingen in Aldingen hat dieser Tage eine Spende der Netze BW in Höhe von 905,70 Euro entgegennehmen können. Das Unternehmen hat dafür wieder seine Portokasse „geplündert“.

Dahinter verberge sich eine 2019 gestartete Aktion der Netze BW, so die Pressemitteilung des Musikvereins, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

„Eine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen“, werden die Vorsitzenden Karl Jung und Werner Dangel in der Mitteilung des Vereins zitiert. Besonders schön sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger von Aldingen dazu beigetragen haben: „Das ist für uns auch ein Zeichen guter Nachbarschaft.“ Karl Jung bedankte sich deshalb bei allen Haushalten, die an der Aktion teilgenommen haben. „Die Spende kommt unserer Jugendarbeit zugute. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, hilft uns diese Spende sehr.“