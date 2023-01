Musikverein Aldingen begeistert beim Jahreskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Aldingen hat nach zweieinhalb Jahren Unterbrechung ein sehr gut besuchtes Konzert in der Erich-Fischer-Halle gegeben.

Die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen unter der Leitung von Florian Reis begann mit den Stücken „Drei Noten Rock“ und „Play the Blues“. Gemeinsam mit allen Kindern des Musikvereins spielten sie noch „Jingle Bells“, das beim Publikum großen Beifall erntete. Die Nachwuchsgruppe und Jugendkapelle unter der Leitung von Karl Jung, übernahm den nächsten Programmteil mit den Stücken „A Fine Day“ und „Ode an die Freude“. Die Jugendkapelle begeisterte dann mit den Stücken „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ und „Eurovision Hymn“. Zum Abschluss des ersten Konzertteils, erklang dann „Land of Hope and Glory“, das gemeinsam mit dem Gesamtorchester aufgeführt wurde.

Nach der Pause nahm dann das Gesamtorchester auf der Bühne Platz, um die Überreichung der Leistungsabzeichen in Bronze und Silber zu würdigen. Erfolgreich am D1-Lehrgang haben im Jahr 2021 Amelie Dangel, Felix Kopp und am D2-Lehrgang Noah Keil teilgenommen. Erfolgreich am D1-Lehrgang haben im Jahr 2022 Julia Kopp, Sol Barreiro und Elias Bruno teilgenommen.

Mit „The Magic of Harry Potter” entführte das Gesamtorchester unter der Leitung von Karl Jung, die Zuhörer in die Zauberwelt von Harry Potter. Als Nächstes folgte „One Direction in Concert“, das den Jüngeren im Gesamtorchester besonders gefallen hat.

Noah Keil erntete für sein Trompetensolo in „Flammende Herzen“ großen Applaus. Das Publikum klatsche beim „Rock it“ immer wieder begeistert den Rhythmus mit. Nach dem Walzer „Das Zigeunerkind“ zeigte Mario Hauser auf dem Schlagzeug beim „Lieblingstrommler“ sein können. Mit dem Stück „A Weihnacht wie‘s früher war“ verabschiedete sich das Gesamtorchester. Unsere Ehrenmitglieder Franz und Nikolaus Müller, sangen den Walzer „Die alte Linde“.

Im Rahmen des Konzertes wurden Ehrungen von aktiven Musikern durchgeführt. Karl Haller wurde für zehnjähriges aktives Musizieren mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet, Nikolaus Müller wurde für über 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein zum Ehrenmitglied ernannt.