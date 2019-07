Musikkameradschaft lädt zum „runderneuerten Fest“

Das Fest der Musikkameradschaft Hausen ist „runderneuert“, wie die Organisatoren schreiben. Es wird in diesem Jahr an der Hausener Mühle an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hausen und Seitingen gefeiert und zwar am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr.

Wetterbedingt hatten die Hausener Musiker in der Vergangenheit immer mal wieder Pech. Auch diesmal wird nur gefeiert, wenn auch der Himmel mitmacht. Musikalisch sind die Hausener selbst stark unterstützt. Musikalische Unterhaltung gibt es durch die Kapellen aus Thalheim und Gunningen.

Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut und für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.

Vom neuen Festplatz erhoffen sich die Musiker eine urige Atmosphäre, was angesichts der dort weidenden Rinder und der schönen landschaftlichen Lage sicherlich der Fall sein wird, wenn die sich nicht wegen des Lärms verziehen.

Parkplätze gibt es auch.