Musikkameradschaft Hausen o.V. mit neuer Führungsmannschaft

Die Musikkameradschaft führte am 9. Oktober eine außerordentliche Hauptversammlung durch, um die Vorstandschaft neu zu wählen. Durch die Corona-Beschränkungen und ausgefallene Generalversammlungen waren sämtliche Vorstandsämter abgelaufen.

In der ordentlichen Hauptversammlung im April dieses Jahres gelang es nicht, einen neuen ersten Vorsitzenden zu finden. Der bisherige Amtsinhaber Harald Klaiber stand aus privaten und beruflichen Gründen für dieses Amt nach über elf Jahren nicht mehr zur Verfügung. Innerhalb des Musikanten formierte sich die Bereitschaft, dass die Aufgaben des Vorstandes aufgeteilt und neu ausgerichtet werden müssen.

In mehreren Besprechungen formierte sich ein dreiköpfiges Vorstandsteam heraus, die zur Übernahme der Aufgaben bereit waren. Da die bisherige Satzung allerdings diese neue Führungsform nicht vorsah, wurde eine Satzungsänderung durchgeführt und in der außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Diese Änderung machte den Weg für die Neuwahlen frei.

Somit wurden für das Vorstandstrio einstimmig gewählt: Ulrike Heinzler, Roland Keller und Bernd Boschanowitsch. Als Kassenverwalterin wurde Annette Krebs erneut gewählt. Die Jugendleitung teilen sich Annika Haller und Hannah Klöcker. Mit Sabrina Palombo, Martin Haller und Harald Klaiber vervollständigen diese als Beisitzer die Gesamtvorstandschaft.

Die Musikanten befinden sich aktuell in den Probearbeiten für ein geplantes Kirchenkonzert am dritten Advent. Am 11. Dezember um 17.30 Uhr möchte sich die Musikkameradschaft Hausen musikalisch dem Publikum beweisen und lädt bereits heute zum Kirchenkonzert ein.