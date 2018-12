Musikkameradschaft Hausen bietet akustischen Genuss

Die Musikkameradschaft Hausen hat ans Ende einer Veranstaltungsreihe 2018 zum 90-jährigen Bestehen ein Kirchenkonzert in der Stephanuskirche gesetzt. Für jeden Musiker ist ein Kirchenkonzert etwas Besonderes, denn Atmosphäre, Akustik und vor allem Stimmung in einer Kirche gerade in der Adventszeit machen diesen Reiz aus. Zahlreiche Zuhörer wollten dabei sein in der vollen Kirche.

Vorsitzender Harald Klaiber dankte dem Hausener Kindergarten, denn Kinder und Betreuerinnen hatten an Dekoration und Beleuchtung gebastelt. „Wir sagen Danke mit unserer Musik, von der ich überzeugt bin, dass das Zusammenspiel der Töne und die besondere Lichtatmosphäre der vielen Kerzen uns allen in Erinnerung bleiben wird.“ Anstelle von Eintritt bat die Musikkameradschaft um Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.

Die Musiker verwöhnten mit verschiedenen musikalischen Rhythmen, Stimmungen und Tönen. Mit „A christmas festival“ erklangen die ersten Weihnachtslieder. Dabei kamen die Flöten voll zum Einsatz. In etwas leiseren Tönen präsentierte sich das Holzregister in „Heaven’s light“ und rief eine träumerische Atmosphäre hervor.

Dann bewegten sich die Musiker in ganz anderen Gefilden: 90 Jahre Musikgeschichte hatte mit dem Zweiten Weltkrieg auch ein dunkles Kapitel hinterlassen. Die Filmmusik „Hymn to the fallen“ von John Williams für den Kinoerfolg „Der Soldat James Ryan“ wurde zur Ehrerweisung an alle gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gespielt. Zuvor las Pfarrer Matthias Figel von einem kleinen Wunder aus dem Ersten Weltkrieg vor: Durch die barmherzige Liebe einer Mutter und ihr starkes Auftreten konnten am Heiligabend in ihrem Haus an der belgischen Grenze Freund und Feind zusammensitzen, ohne dass Schüsse fielen. Eine unheimliche Stille verbreitete sich in der Kirche.

Das Galopp der Pferde, das Klingen der Glocken ließen in der fröhlichen „Schlittenfahrt in den Alpen“ schnell andere Gedanken aufkommen. Selbst die Liebe kam im Konzert nicht zu kurz. Der Komponist von „Con amore“ will das weltbewegende Gefühl der Liebe spüren lassen. Durch die einzigartige Tonsprache und die meisterhafte Instrumentation ist dies vollauf gelungen. Bei der Ballade für das Trompetenregister „Memories of you“ genossen die Besucher die ruhigen, sanften Töne des Zusammenspiels zwischen Trompeten und tiefem Blech. Bevor das Konzert mit „Voices“ von Ron Sebregts schloss, bedankte sich Klaiber bei den Besuchern für die Aufmerksamkeit, dem Hausherrn Pfarrer Figel, den Musikern für ihren Einsatz und besonders beim musikalischen Leiter Christoph Hohl.

Um restlos auf Weihnachten einzustimmen, gab es als Zugabe zum Mitsingen „In the bleak midwinter“. Ausdauernd blieben die Besucher in den Kirchenbänken sitzen und forderten mit ihrem Applaus nochmals eine Zugabe, die mit der „Schlittenfahrt in den Alpen“ gewährt wurde. Mit der festlichen Weihnachtsmusik „O Sanctissima – O du fröhliche“ schloss das Kirchenkonzert endgültig.