Musiker stimmen auf die Festzeit ein

Ein durchweg gelungenes Gemeinschaftskonzert des Kirchenchors St. Michael, des Männergesangvereins Liederkranz‚ Denkingen, und der Flötisten Sandra Schuler und Christoff Merkt sowie Martin Spielvogel, Trompete, vom Musikverein hat die mehr als 200 Besucher in der Denkinger St. Michaelskirche begeistert.

Für gefühlvoll weihnachtliche Töne sorgte neben bekannten Chören auch das feinfühlige Orgelspiel von Martin Numberger in Begleitung von Martin Spielvogel auf der Trompete. „Dieses besondere Ereignis bildet gleichzeitig ein Glanzpunkt der verschiedenen Veranstaltungen während des Denkinger Jubiläumsjahrs“, sagte Kirchengemeinderatsvorsitzender Norbert Schnee am Schluss in seinen Dankesworten.

In seinem Begrüßungswort hob Pater Sabu Palakkal hervor, dass Musik Freude schenkt und die Menschen zusammenführt und erinnerte daran, dass der Spendenerlös dieses Benefizkonzerts den Mitschwestern des Denkinger Schwesternkonvents in Kerala/Indien zugute kommt, die im Sommer von einer großen Flutkatastrophe getroffen wurden.

Anschließend wurden die Konzertbesucher von Franz Arnold mit adventlichen Worten abgeholt. Dass so viele in die Kirche gekommen seien, zeige, dass sie sich mit geistlicher Musik auf den spirituellen, den stillen Advent einließen. Mit weiteren besinnlichen Worten führte Arnold durch das Programm.

Schönheit der Schöpfung besungen

Das Prélude aus dem „Te Deum“ von Marc Antoine Charpentier bearbeitet für Orgel (Martin Numberger) und Trompete (Martin Spielvogel) war der glänzende Auftakt des Konzerts. In den ersten beiden Chören besang der Männerchor des Liederkranzes unter der Leitung von Anton Villing die Schönheit der Schöpfung. Am frühen Morgen, wenn alles noch ruht, erscheint das „Morgenrot“ am Himmel. Und zum Lobpreis Gottes über die wunderbare Schöpfung erklang „Du großer Gott“. Eine wunderschöne Vertonung der Anweisung Jesu „So sollt ihr beten“ offenbarte sich im „Vater Unser“ von Gotthilf Fischer. Doch was nützt mir alles Gut der Welt, wenn mir kein Engel singt, der Gottes Frieden bringt, sang der Männerchor in „Vom Flügel eines Engels berührt“. Mit dem mächtigen Dank an Gottes Gnade in „Groß ist Dein Name“ endete der erste Programmteil.

Zur Meditation der Gedanken von Franz Arnold über die Welt erklang von der Empore die „Aria“ aus der Wassermusik mit Orgel und Trompete von Georg Friedrich Händel. Der Kirchenchor griff mit „Ein Warten geht durch diese Zeit“ das Thema des Konzerts auf. In der Motette „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt präsentierte sich der gemischte Chor unter Leitung von Chordirektorin DCV Ulla Braun zusammen mit den Flötisten in Hochform, wobei das „Hosanna“ eine filigrane Durchsichtigkeit erhielt.

Der Orgelimprovisation „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gegenüber gestellt, sang der Chor das gleichnamige Lied von Johann Sebastian Bach, in dem das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen Inhalt ist. Aufhorchen ließ das Loblied Mariens „Magnifikat“ von Alan Wilson. Regina Fetzer-Weber begleitete am Flügel. Der Jubel des Stückes klang im Orgelspiel „La Rejouissance (Feuerwerksmusik) nach. Und weil Maria die Mittelfigur des Advents ist, erklangen mit „Gegrüßet, gegrüßet“ von Johannes Brahms, und dem „Mariengruß“ von Max Reger weitere Loblieder auf die Mutter Jesu.

Als etwas schwieriger gestaltete sich das folgende „Jubilate Deo“ in lateinischer Sprache. Passend zu dem von Franz Arnold vorgetragenen Schöpfungsbericht zeigte der Kirchenchor sein ganzes Können anschließend mit „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ aus Psalm 100. Als Höhepunkt des Konzerts sangen beide Chöre gemeinsam das bekannte „Tochter Zion“ mit Überchor „Gelobt sei, der da kommt“ nach Lukas.

Am Ende dankten die Besucher mit mächtigem Applaus für einen gelungenen, auf das Fest wohl einstimmenden Abend.