Musiker spielen hingebungsvoll

Das Seminarorchester des Hohner-Konservatoriums hat mit dem Bläserquartett und Schulchor der Musikschule Trossingen in der Mauritiuskirche am Sonntagabend ein besonderes Konzert gegeben – vor allem, was die ausgezeichnete Zusammenstellung des Programms mit Werken aus und über den Barock betraf. Dazu gab Musikschulleiter Achim Robold passende Worte.

Pfarrer Ulrich Dewitz nannte das Dargebotene einen „Blumenstrauß mit zarten und leuchtenden Blumen, aber auch mit Rosen und Dornen“. Die aufmerksamen Besucher in der fast vollen Kirche spendeten reichlich Beifall.

Der römische Dichter Horaz forderte bereits im Jahr 23 v. Christus dazu auf, die Lebenszeit zu genießen und die schönen Dinge des Lebens nicht auf den nächsten Tag zu verschieben. So stellten Lehrende und Studierende aus Musikschule und Hohner-Konservatorium das Kirchenkonzert unter das Motto „Carpe diem“ – Pflücke den Tag.

Mit der doppelchörigen „Toccata I“ von Aurelio Bonelli gelang dem Seminarorchester unter Leitung von Stefan Hippe ein grandioser Auftakt. Neben der Musik war es geradezu eine Freude, den 14 Akkordeonisten bei ihrer Fingerfertigkeit zuzuschauen.

„Musik weckt Stille und schafft Raum“, lautete der Hinweis Robolds zu dem choralähnlichen Musizieren. Der berühmte italienische Violine-Komponist Arcangelo Corelli hätte beim zweiten Stück bestimmt eine Freude gehabt, wenn er das Spiel seiner „Sonate di chiesa a tre“ durch die Solisten Nils Aebersold, Stefan Bauer, Elvira Besel gehört hätte.

Und wenn man dem hingebungsvollen Spiel von Jessica Winterholler mit dem „Präludium und Fuge d-Moll BMW 875“ und „Sarabande‘“ von Johann Sebastian Bach lauschte, konnte man den Worten Robolds Glauben schenken: Unterhalten sich Musiker, Psychologen mit Fans und Experten über Bach, passiert etwas Seltsames – irgendwann sprechen sie alle das Wort „Gott“ aus.

Das gesamte Orchester zeigte sein Können im „Adagio“ von Karl-Heinz Köper, dem „Air“ von Georg Friedrich Händel und der „Sinfonia in B“ von Johann Christian Bach.

Mit wunderschönen Stimmen sang der Schulchor unter Leitung von Robold das humorige Chorwerk „Der Floh“ von Erasmus Widmann. Anschließend ging es in eine ganz andere Richtung mit „Maria durch ein Dornwald ging“. Nach dem feinen Klarinettenvorspiel griffen die drei Sopranistinnen das Thema mit Engelsstimmen auf, in Begleitung der Tenor-Männerstimmen. Dass die beiden Liedchöre bei den Besuchern gut ankamen, zeigte die absolute Stille in der Kirche.

Mit Pauken und Trompeten spielte das Bläserquartett die „Renaissance-Suite“ von Tielman Susato in fünf Sätzen, was für die Zuhörer zu einem absoluten musikalischen Hochgenuss wurde mit Matthias Hoppmann, Trompete, Markus Burger, Trompete, Florian Reis, Horn, Lothar Hermle, Posaune, Ralf Vosseler, Pauke.

Auf Großleinwand erschien als Krönung des Konzerts das Gemälde „Der wunderbare Fischzug“ von 1444 von Konrad Witz. Der in Rottweil geborene Künstler zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Malerei der Spätgotik. Hans-Günther Kölz transformierte ein Kunstereignis des Spätmittelalters musikalisch mit „Episodes sur une Image“ in die Gegenwart. Zuerst bei der Uraufführung in der Kathedrale von Genf und heute in der Mauritiuskirche Aldingen, informierte Robold. Nach diesem letzten glanzvollen Stück erzwang der große Applaus der Besucher eine Zugabe, die mit der doppelchörigen „Toccata II“ durch Bläserquartett und Seminarorchester gewährt wurde.