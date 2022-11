Musikalisches Feuerwerk in der Erich-Fischer-Halle

Ein stehend applaudierendes Publikum und Jubelrufe waren der Lohn für das Konzert des Projektchors Aldingen nach nun zwei jähriger Corona-Pause.

Der Abend mit dem 30 Damen und Herren des Projektchor und dem durch die 2017 gegründete Band Aeromonics aus Trossingen, hatte so viele Zuhörer in die Erich-Fischer-Halle gelockt das alle Stühle besetzt waren. Die musikalische Leiterin Monika Kohler nahm die gute Stimmung schon am Anfang sofort mit. Die kraftvollen Stimmen des Chores entfalteten gemeinsam eine solche klangliche Wucht, dass das Publikum danach völlig aus dem Häuschen war,heißt es in der Mitteilung. Der Saal bebte, und auch die fröhlichen Gesichter der Chormitglieder strahlten von nun an. Zu einer weiteren wichtigen Facette des Programms sollte die 2017 gegründete Band Aeromonics aus Trossingen werden, die bekannte Melodien unterschiedlicher Genres und einen ganz eigenen Soundcharakter spielte. Das Endergebnis war ein fast zweieinhalbstündiges Konzert.