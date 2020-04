Musikalischer Osterhase

Trotz der abgesagten Osterdeko in der Gemeinde sind einige Denkinger aktiv geworden (wir berichteten). Auch beim Musikverein waren ein paar Helferinnen kreativ. Zum 180-jährigen Bestehen des Musikvereins sollte bei der Osterdeko etwas besonderes aufgestellt werden. Laut Pressemitteilung war ein Schriftzug mit „180 Jahre MVD“ aus Ostereiern geplant. Außerdem wurde ein Strohhase geschaffen, der in eine Original-Uniform des Musikvereins gekleidet wurde (Foto) und eigentlich an einem mit Blumen und Ostereiern dekorierten Klavier Platz nehmen sollte. „Den Osterhasen werden wir nun leider einmotten und hoffen, ihn bei der nächsten Osterdeko präsentieren zu können“, so die Mitteilung.