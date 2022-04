Museum zum Nachhören

Eine Entdeckungstour für Auge und Ohr: Mit Audioführern auf dem Smartphone kann man ab April die Abteilungen „Römisches Rottweil“ und „Gotische Sakralkunst“ im Dominikanermuseum erkunden. Möglich macht dies das neue öffentliche WLAN der Stadt Rottweil und eine Sonderförderung des Landes Baden-Württemberg für Museen in der Corona-Pandemie.

„Unser Führungsangebot war in den beiden letzten Jahren pandemiebedingt stark eingeschränkt“, erklärt Museumsleiterin Martina Meyr laut Pressemitteilung der Stadt Rottweil. „Unabhängig davon suchen wir aber schon lange Zeit nach weiteren Möglichkeiten der Wissensvermittlung, die Einzelbesuchern jederzeit zur Verfügung stehen. Auch Besucher äußerten oft den Wunsch nach Audioguides und insbesondere nach öffentlichem WLAN.“

„Durch das Abhören der Audiotexte auf den eigenen Smartphones werden Bedienschwierigkeiten reduziert und wir haben nicht das Problem des technischen Veraltens und somit Dauerkosten von Leihgeräten“, so die Überlegungen. Die Führungen werden über den Internetbrowser abgerufen und sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar.

Für das Verfassen, Übersetzen und Aufnehmen der Audiotexte waren Honorarkräfte beauftragt, die auch in der Vergangenheit schon für das Dominikanermuseum tätig waren. Besucherinnen und Besucher können sich an der Museumskasse mit dem eigenen Smartphone ins offene WLAN einloggen. Der Start erfolgt mit dem Scannen eines QR-Codes oder der Eingabe einer Webadresse. Anschließend können über Lagepläne auf dem Display an ausgewählten Punkten im Museum die Audiodateien abgerufen werden.

„Wir haben bewusst auf den Einsatz multimedialer Anwendungen verzichtet und uns auf die Hör-Ebene beschränkt. Unsere Besucherinnen und Besucher sollen beim Betrachten der Ausstellung möglichst wenig abgelenkt werden“, so Museumspädagogin Sophia Miller. „Zudem wollten wir, dass echte Stimmen zu hören sind“, fügt Museumsleiterin Martina Meyr hinzu. Beide sind sich einig: „Mathias Kopetzki und Michael Gandhi haben die Texte einfühlsam eingesprochen. Die Audioguides sind nun eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Museumstexten, Mitmach-Stationen, dem digitalen Museumsspiel zum römischen Rottweil und dem Familienheft in der Sammlung Dursch“.

Finanziert wurde die Umsetzung der Audioführungen durch eine Förderung des Landes zur „Wiederaufnahme der Vermittlungs- und Bildungsarbeit in den nichtstaatlichen Museen“. Das Sonderförderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst für nichtstaatliche Museen ist Teil des Impulsprogramms „Kunst trotz Abstand“. Das Programm betreuen die Landesstelle für Museumsbetreuung sowie das Kompetenzzentrum Kulturelle Bildung. Von der Förderung sollen auch freischaffende Vermittlungsexpertinnen und -experten sowie Kulturschaffende profitieren, die wegen der monatelangen Schließungen kaum Aufträge erhalten hatten. Daher wurden bei der Umsetzung vorrangig freie Kulturschaffende einbezogen.