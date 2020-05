Motorroller ist technisch manipuliert

Die technische Manipulation eines ursprünglich gedrosselten Rollers hat die Polizei am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße bei einer Verkehrskontrolle festgestellt. Der Fahrer, laut Polizei ein 16 Jahre alter Jugendlicher, vermochte den Beamten lediglich eine Prüfbescheinigung zum Führen eines Fahrrades mit Hilfsmotor vorzulegen. Aufgefallen war er den Polizeibeamten mit seinem etwa 45 Stundenkilometern schnellen Fahrzeugs beim Befahren des an der L433 verlaufenden Radwegs von Aldingen in Fahrtrichtung Denkingen. Wegen des Fehlens der erforderlichen Fahrerlaubnis wurde gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde wegen der erloschenen Betriebserlaubnis unterbunden.