Motorradfahrer stürzt, Autofahrer flieht

Ein unbekannter Fahrer eines VW Golf hat am frühen Sonntagabend am Ortsausgang von Denkingen, Richtung Aldingen, auf der Landesstraße 433 den Sturz eines Motorradfahrers verursacht und ist geflüchtet. Gegen 17 Uhr bog der unbekannte Golf-Fahrer kurz nach Denkingen von einem Feld- und Fahrradweg nach links in Richtung Aldingen auf die L 433 ab, so die Polizei. Hierbei achtete der Fahrer nicht auf einen nahenden Motorradfahrer, der mit einer schwarzen 500er KTM ebenfalls in Richtung Aldingen unterwegs war. Um einen Zusammenprall mit dem einbiegenden Auto zu verhindern, bremste der 23-jährige Biker voll ab und stürzte. Ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern, flüchtete der Golf-Fahrer in Richtung Aldingen. Der Biker blieb bei dem Sturz unverletzt. An seiner Maschine entstand 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Golf-Fahrer.