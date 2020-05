Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Heerstraße ist ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 16-jährige fuhr laut Polizei zur Mittagszeit mit seinem Leichtkraftrad hinter einem Ford in Richtung Stadtmitte her. Als die 82-Jährige am Steuer des Ford an einem Zebrastreifen wegen eines Fußgängers bremsen musste, prallte der Yamaha-Fahrer ins Heck und stürzte. Bei dem Aufprall zog er sich schwere innere Verletzungen zu. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt.