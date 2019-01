Gleich dreimal ist die Feuerwehr Spaichingen am Dienstag und Donnerstag zu vermeintlichen Bränden in Gebäuden gerufen worden. Dabei stellten sich jeweils Täuschungsalarme als Ursache heraus. Ein Schadenfeuer lag in allen drei Fällen nicht vor, so die Feuerwehr.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurde in einem Spaichinger Betrieb im Industriegebiet Eschenwasen zum ersten Mal Alarm geschlagen. Bei der Erkundung des Gebäudes konnte von den Wehrmännern rasch festgestellt werden, dass kein Brand entstanden war. Vielmehr waren Öldämpfe die Ursache der Auslösung. Vor Ort waren die Spaichinger Wehr mit vier Fahrzeugen und 20 Mann sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Etwas früher, um 6.20 Uhr, erfolgte am Donnerstagmorgen der nächste Alarm. Diesmal ging es zum Einkaufszentrum Obere Wiesen. Auch hier hatte jedoch nicht der Rauch eines Brandes, sondern Dämpfe eines Backofens einen Brandmelder ausgelöst und so die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Fünf Fahrzeuge und 21 Mann sowie die Polizei mit einem Streifenwagen konnten rasch zum Frühstück zurückkehren.

Nur kurze Zeit später, gegen dreiviertel 8 Uhr, kam es erneut zu einer Alarmierung der Feuerwehr. Dieses Mal, so die Meldung, sollte es in einem Hotelbetrieb in Hausen ob Verena zu einem Brand gekommen sein. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Wehr konnte vor Ort rasch festgestellt werden, dass geringe Mengen an Rauchgasen aus einem Kamin in Räume des Hotels eingedrungen waren. Die dort installierten Brandmelder schlugen dadurch bestimmungsgemäß Alarm und die Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr.

Neben der Feuerwehr Spaichingen, die erneut mit 21 Mann auf fünf Fahrzeugen angerückt war, befanden sich die Feuerwehren Hausen ob Verena und Seitingen-Oberflacht vor Ort.