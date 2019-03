Mord in Nordstetten: Michael Riecher wurde von Freund erwürgt

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ist sich in ihrer neu veröffentlichten Anklageschrift sicher: Der 27-jährige Mohammed O. hat seinen väterlichen Freund und Förderer Michael Riecher erwürgt. Damit wird das Geschehen um den 57-Jährigen Immobilienunternehmer Riecher, der am 3. November 2018 tot in seinem Haus aufgefunden wurde, noch dramatischer. Denn Mohammed O. war ein Freund des Opfers. Frank Grundke, erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rottweil: „Die Anklage stützt sich auf das Teilgeständnis eines 32-Jährigen aus Ludwigsburg und die objektiven Spuren.“

Demnach habe sich die Tötung von Riecher wie folgt abgespielt: Der 32-jährige mutmaßliche Mittäter aus Ludwigsburg soll in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr das Haus von Michael Riecher betreten haben. Wie gute Freunde des Opfers erzählt hatten, war die Terrassentür im Wohnhaus meist nicht abgeschlossen. Der 32-jährige staatenlose Palästinenser griff Riecher an und forderte Bargeld. Der Immobilienunternehmer holte dann das Geld – laut Staatsanwaltschaft eine Summe im vierstelligen Bereich.

Dritter Täter gibt Rätsel auf

Der Horber Mohammed O. soll laut Grundke dann dazugekommen sein „und zur Verdeckung der räuberischen Erpressung das Tatopfer angegriffen und durch Würgen getötet haben“. Dann seien die beiden Täter mit dem Bargeld geflüchtet. Die dramatische Tat soll sich – so der derzeitige Ermittlungsstand – in einer „überschaubaren Zeit“ von vielleicht einer halben Stunde zugetragen haben, so die Staatsanwaltschaft. Neben dem Horber Mohammed O. (Anklage: räuberische Erpressung in Tateinheit mit Mord) war nicht nur der 32-jährige Palästinenser aus dem Landkreis Ludwigsburg (Anklage: räuberische Erpressung mit Todesfolge) dabei. Auch ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit nordafrikanischen Wurzeln plante offenbar das Verbrechen mit.

Laut Staatsanwalt Grundke war der dritte Mann vorher in das Geschehen miteinbezogen, so die Erkenntnisse der Ermittler. Ein Trio hat den Überfall auf Riecher geplant, um Bargeld zu erbeuten. Doch woher kennen sich die drei Männer? Laut den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft kannte Mohammed O. zunächst nur den 43-Jährigen aus Ludwigsburg. Dieser habe ihn dann mit dem 32-jährigen Ludwigsburger bekannt gemacht, der ins Haus eingestiegen war und das Bargeld verlangte. Der 32-Jährige legte nach seiner Verhaftung in einem Zug in Darmstadt ein Teilgeständnis ab.

Opfer und Täter hatten lange Vorgeschichte

Doch warum führte der Überfall zum Mord? Was war das Motiv? „Sie haben wohl Geld benötigt. Für die Vermutung, dass es beispielsweise um Drogengeschäfte gibt, dafür gibt es nach dem bisherigem Ermittlungsstand keine Erkenntnisse“, sagt Grundke. Mohammed O. schweigt zur Zeit.

Die jetzt veröffentlichte Anklage zeigt, wie perfide das Trio vorgegangen sein soll. Michael Riecher hatte sich für Flüchtlinge eingesetzt. Im Sommer vor der Tat hatte er Mohammed O. für Hausmeisterarbeiten in seinem Offizierskasino beschäftigt. In Horb galt der jetzt angeklagte Mann als Beispiel für eine „vorbildliche Integration“. Er konnte schnell Deutsch und passte sich dem Lebensstil an. Mohammed O. bekam auch eine Arbeitsstelle bei einer Empfinger Firma.

Der syrische Flüchtling soll Riecher immer wieder Essen gebracht haben, welches seine Frau gekocht hatte. Riecher soll Mohammed O. derweil erlaubt haben, seinen schwarzen Jaguar zu fahren. Am Samstagmorgen nach der Tat soll Mohammed O. als erster am Tatort gewesen sein. Hintergrund: Riecher war an diesem Morgen mit einem Geschäftspartner verabredet. Weil Riecher nicht erschien, rief der Geschäftspartner den syrischen Flüchtling an und bat ihn, zu schauen, wo Riecher sei. Mohammed O. habe mehrfach an der Tür geklingelt und dann den Krankenwagen gerufen.