Mobiles Impfteam kommt am Freitag, 5. November, in die Aldinger Erich-Fischer-Halle

Am Freitag, 5. November, gibt es wieder eine Mobile Impfaktion in Aldingen, zum ersten Mal mit dem mobilen Impfteam für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. Zwei Teams werden in der Erich-Fischer Halle fünf Stunden lang impfen.

Das Team kommt in doppelter Stärke und wird um 10.30 Uhr in Aldingen sein – somit können die ersten Impfungen ab 11 Uhr laufen. Das Team wird bis 16 Uhr impfen. Impfwillige, die bis 16 Uhr sich in die Schlange gestellt haben, werden noch zu ihrer Impfung kommen. Geimpft wird mit BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson nach der Empfehlung des Landes Baden-Württemberg und der Stiko. Ob Erst-, Zweit oder Drittimpfung – es wird jeder Impfwillige geimpft. Von 12 bis 16 Jahre muss zwingend ein Erziehungsberechtigter den Impfprozess begleiten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können diejenigen, die zuvor mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca immunisiert wurden, die Auffrischung bereits fünf Monate nach Abschluss der vollständigen Impfserie erhalten. Bislang mussten sechs Monate dazwischen liegen. Bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson betrage diese Frist nur vier Wochen.