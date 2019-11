Mitten in der Nacht schwimmen gehen

24 Stunden lang schwimmen und Preise gewinnen: Das konnte man am Wochenende im Aldinger Hallenbad. Bereits zum 13. Mal veranstaltete die Ortsgruppe Aldingen/Spaichingen des DLRG diese Aktion. Ziel sei es, mehr Leute zum Schwimmen zu bringen und Mitglieder zu werben, sagt Michael Plaumann, Vorsitzender der Ortsgruppe. Der Erlös der Veranstaltung geht wieder an den Bau des neuen Ausbildungszentrums in Spaichingen.

50 Helfer kümmerten sich um die Schwimmer, zählten die geschwommenen Runden, brachten Kuchen, kochten Spaghetti, machten Frühstück oder kümmerten sich um erschöpfte Schwimmer. Manche Teilnehmer haben auch Pokale für ihre Leistungen gewonnen.

Und so machten es auch die Teilnehmer: Manche kamen nur für ein paar Runden, andere blieben die ganze Zeit und legten sich zwischendurch ein bisschen schlafen. Ganze Schulkassen aus Aldingen, Spaichingen und Trossingen waren dabei.

Die Aktion war offen für jeden, weshalb Michael Plaumann am Samstagabend noch nicht sagen konnte, wie viele Teilnehmer es insgesamt sein würden. Immerhin: Im vergangenen Jahr waren 480 junge und ältere Schwimmer am Start. Wie erfolgreich die Aktion sei, zeigte Plaumann an einem Beispiel auf: Ein Mädchen schwamm im letzten Jahr 50 Meter, in diesem hat sie sich einen Kilometer vorgenommen. Das ist ansteckend: Manch ein Teilnehmer steige aus dem Wasser und lasse sich nach einer Pause animieren, noch einmal zu schwimmen, weil der Kumpel das auch tue.

Es gab auch etwas zu gewinnen, in ganz unterschiedlichen Kategorien, für die längste geschwommene Strecke oder den jüngsten oder ältesten Teilnehmer, aber auch den Good-Morning-Cup oder den Spuk- oder Schlafmützenpreis hatten die Macher vom DLRG ausgelobt. Um das alles zu koordinieren, war ein hoher technischer Aufwand nötig: „Wir haben hier Tablets, Funkgeräte und WLAN“, so Plaumann, der sich für das Gespräch mit der Presse erst einmal einen Kaffee gönnte und den offenbar auch nötig hatte.