Mitgliederversammlung des FSV Denkingen

Im nahezu vollbesetzten Sportheim eröffnet der 1. Vorsitzende Harald Fetzer die Versammlung mit Grußworten an die Vereinsmitglieder, sowie den Bürgermeistervertreter Jürgen Thieringer.

Fetzer berichtet über ein arbeitsreiches zurückliegendes Vereinsjahr. Im Fokus stehen hier die Investitionen am Vereinsheim mit Heizungserneuerung und Installation einer Photovoltaikanlage. Auch die Großinvestition zum Bau des zweiten Rasenspielfelds in jüngster Vergangenheit sei die absolut richtige Entscheidung gewesen und trage wesentlich zum sportlichen Erfolg des Vereins bei.

In Hinblick auf die Mitgliederzahl verzeichnet des FSV speziell im Jugendbereich einen starken Zuwachs, was deutlich macht, dass der Verein auch hier die richtigen Weichen gestellt hat. Im Ausblick auf anstehende Vereinsaufgaben ist es dem Vorsitzenden Fetzer ein großes Anliegen, die Strukturen in Vorstandschaft und Ausschuss neu zu ordnen.

Im anschließenden Kassenbericht kann Kassier Andreas Dressler trotz der wirtschaftlich schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Maßnahmen einen geringen Überschuss verzeichnen. Auch der sportliche Leiter Klaus Dressler zieht ein positives Resümee zur abgelaufenen Saison. Mit dem sechsten Rang der Ersten Mannschaft in der Bezirksliga habe man den bisher größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte erreicht. Bürgermeistervertreter Jürgen Thieringer bestätigt der Vereinsführung eine gute Arbeit und schlägt der Versammlung die Entlastung des Ausschusses vor.

Mit den folgenden Wahlen sieht sich der FSV in der glücklichen Lage, alle Ämter besetzen zu können. Neu gewählt beziehungsweise in ihren Ämtern bestätigt werden: Harald Fetzer (1. Vorsitzender), Klaus Dressler (sportlicher Leiter), Andreas Dressler (Kassier), Jannik Fetzer (Jugendleiter), Sybille Fetzer (stellv. Jugendleiterin) sowie die Beisitzer Michael Weiß, Christoph Merkt, Stefan Nebenführ, und Maxim Dietz.

Am Ende der Versammlung darf der Vorsitzende Harald Fetzer langjährige Vereinsmitglieder des FSV ehren. Die silberne Vereinsehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhalten Norbert Heyer, Gertrud Fetzer, Lothar Wagner, Andreas Merkle und Frank Merkle. Zu Ehrenmitgliedern für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft ernannt werden Achim Lewedey, Werner Dressler, Kurt Schmidtke jun. Jürgen Thieringer, Martin Zepf, Jürgen Bauer, Willi Bauer, Rolf Keller, Gerhard Klumpp, Christoph Seid und Georg Benne.