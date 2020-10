Auch in Aixheim hatten sich die Kinder mit dem Motto „Mit Jesus in einem Boot“ auf ihre Kommunion vorbereitet. Sie empfingen am Sonntag, in der Kirche St. Georg, Aixheim, von Pfarrer Sabu Palakkal zum ersten Mal die Heilige Kommunion: Tom Bezner, Lars Bilger, Tabea Friedl, Raphael Göckeler, Lea Kalde, Loreen Kalde, Alessa Koch, Christina Weber, Emma Marciano und Marino Lujic. Herr Professor Wolfgang Wagenhäuser an der Orgel, sowie Frau Simone Efinger und Herr Burkard Efinger als Sängerduo wirkten an der musikalischen Gestaltung der Feier mit. Foto: Kirchengemeinde

