Mit Dirndel und Leckerhose

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmittag in Unterwachingen ereignet. Dabei ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug über eine Gartenanlage geschanzt. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Vermutungen von Einsatzleiter Franz Mayer von der Munderkinger Feuerwehr, ist der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs aus Hausen am Bussen Richtung Unterwachingen gefahren. Kurz hinter dem Unterwachinger Ortsschild wollte er wohl von der Hausener Straße nach links abbiegen.