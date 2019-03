Mit der Jugend die Aldinger Zukunft gestalten

„Wir sind heute hier um zu spinnen, jede Idee soll auf den Tisch“, sagt Marc Molsner, Jugendreferent für Aldingen. Der Sozialarbeiter fragt in die Runde, wer denn schon konkrete Ideen für den Ort habe – die Hände der 12 bis 15-Jährigen schnellen in die Höhe. Rund 20 Jugendliche sind einem Aufruf der Jugendreferenten Molsner und Julia Heim gefolgt und haben sich zum zweiten Aldinger Ideenworkshop im evangelischen Gemeindehaus getroffen.

Die Veranstaltung soll jungen Aldingern und Aixheimern die Chance geben, an der Entwicklung und Politik in der Gemeinde teilzuhaben. „Letztes Jahr sind 45 Teilnehmer gekommen, der Workshop ist aber für deutlich mehr Jugendliche ausgelegt“, stellt Molsner fest, „ich war wohl etwas zu optimistisch“.

Julia Heim (r.) will jede Meinung und Idee der Jugendlichen hören. (Foto: Emanuel Hege)

Zu Beginn des Workshops lockern Molsner und Heim die Jugendlichen mit einer Bewegungsübung auf. Über den Boden haben die zwei ein langes Klebeband befestigt, das eine Skala von null bis zehn symbolisiert. „Wie gut findet ihr eigentlich Aldingen?“, ruft Molsner, einige der Jungen und Mädchen überlegen kurz, laufen an dem Klebeband auf und ab. Andere sind sich sicher und laufen eilig in eine Richtung. Am Ende versammeln sich fast alle an der zehn. „Wer will irgendwann mal aus Aldingen wegziehen?“

Diesmal trennt sich die Gruppe, die Hälfte steht bei der null – die die einmal wegziehen wollen. Nach Berlin um in einer Autowerkstatt zu arbeiten, sagt einer, „mir ist das auf Dauer hier zu klein“, ein anderer. Als letzte Frage wollen die Jugendreferenten wissen, wer denn an Projekten im Ort mit Hand anlegen würde – Die Jugendlichen geben ein deutliches Signal, sie sind dabei.

Jugendliche kennen keine Langeweile mehr

„Junge Menschen sollen erleben, dass sie ernst genommen werden“, erklärt Molsner durch den Lärm. Die Teilnehme haben sich gerade in Gruppen zusammengefunden um Positives und Negatives in der Gemeinde zu erarbeiten. Doch auch der 47-Jährige spüre das Desinteresse: „Wir müssen arbeiten, die Passivität der Jugendlichen abzubauen.“

Auf die Frage, wie zufrieden er mit der Teilnehmerzahl ist: „Ich nenne es mal okay.“ Kurz ist Molsner in Gedanken versunken, als ein Einfall ihn aufzurütteln scheint: „Die Jugendliche heutzutage kennen keine Langeweile mehr, aber manchmal ist Langeweile sehr positiv. Es sorgt dafür, dass man sich über Dinge Gedanken macht.“

Auch Bürgermeister Ralf Fahrländer (hinten Mitte) hörte die Jugendlichen an. (Foto: Emanuel Hege)

Die rund 20 Jugendlichen, die im Gemeindehaus an ihren Plakaten arbeiten machen sich Gedanken. Busfahrpläne, Klamottenläden, eine Eisdiele, den Kickplatz renovieren, einen Fast-Food-Laden in den Ort holen – Unterschiedlichstes wird diskutiert. „Mir ist bewusst, dass diese ganzen Sachen lange dauern. Alles muss ja geprüft werden“, bemerkt der 15-jährige Tom Gutknecht und legt eine ungespielte Ernsthaftigkeit in seinen nächsten Satz: „Ich bin auch hier, dass die nächsten Jugendlichen in Aldingen etwas davon haben.“

Als große Themenblöcke erarbeiten die jungen Aldinger an diesem Nachmittag, dass es mehr Outdoor-Angebote geben sollte. Eine Kletteranlage beispielsweise, Fahrrad-Downhill-Tracks oder einen Fitness-Track. Außerdem solle es mehr Freizeitaktivitäten außerhalb der Vereine geben. Das größte Thema war jedoch auch an diesem Nachmittag die Skateranlage. „Es hat sich viel getan, wir gehen im Sommer in die konkrete Planung“, weiß Jugendreferentin Heim.

Gruppenarbeit: Was ist gut an Aldingen, was schlecht? (Foto: Emanuel Hege)

Dann wolle sie die Jungs und Mädchen wieder einbeziehen und sie an der Entstehung teilhaben lassen, sagt die 27-Jährige. Heim findet, es sei zwar nur eine kleine Gruppe gekommen, die Arbeit war dadurch aber intensiver. „Ich verstehe unser Büro in Aldingen als Anlaufstelle für alle Wünsche der Jugendlichen“, sagt Heim. Den Ideenworkshop will das Jugendreferat in Zukunft alle zwei Jahre anbieten – damit regelmäßig alle Ideen, auch die gesponnenen, auf den Tisch kommen.