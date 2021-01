Mit dem Jeep zu den Gemeindemitgliedern

Der in Manila, Philippinen, am 31. Oktober 2001 verstorbene Missionar Pater Franz Josef Fetzer wäre am kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden. Seine letzte Ruhestätte fand der Denkinger in seiner zweiten Heimat, wo er über 40 Jahre im Dienste der Steyler Mission in verschiedenen Orten in dem Inselland wirkte. Die letzten drei Jahre bis zu seinem Tod lebte er im Altersheim in Manila, zusammen mit Mitbrüdern aus ganz Süddeutschland. Sein großer Wunsch, bei verschiedenen Heimaturlauben geäußert, das 50. Priesterjubiläum in seinem Geburtsort feiern zu dürfen, ging allerdings nicht in Erfüllung.

Pater Franz Josef Fetzer wuchs mit zwei Geschwistern bei seinen Eltern Kirchenpfleger Josef Fetzer und Katharina geborene Martis in Denkingen auf. Bereits als 13-Jähriger besuchte er die Missionsschule St. Johann in Aulendorf. Große Unterstützung erhielt er durch den damaligen Ortspfarrer Klausmann, der ihm half, das Studium zu finanzieren. Von 1937 bis 1939 war er Schüler der Missionsschule St. Peter, Tirschenreuth, und nach dem Städtischen Gymnasium Ingolstadt folgte 1942 die Einberufung zum Militär. 1948 aus russischer Gefangenschaft entlassen, folgte das Noviziat und ein Theologie- und Philosophiestudium in St.Augustin. Am 28. August 1954 wurde er zum Priester geweiht. Ein Sprachstudium in Liverpool, England, folgte. 1956 erfolgte die Missionsbestimmung für die Philippinen.

1999 erhält Pater Fetzer die Landesmedaille. (Foto: Privat)

Nach einer tagelangen Schiffsreise begann seine Tätigkeit als Missionar am 23. September 1956 auf den Philippinen. Einige Zeit war er dort zuerst als Bischofssekretär tätig. Erstes Arbeitsfeld war dann die Missionsstation Pola auf der Insel Mindora. Mit einem Jeep betreute er in einem Umkreis von 180 Kilometern die Menschen, sorgte für den Schulunterricht, baute eine kleine Apotheke, errichtete eine neue Kirche, sowie acht Kapellen und kümmerte sich um die Entwicklung der Landwirtschaft.

1975 erfolgte die Berufung zum Pfarrer und Schuldirektor in Roxas. Die Pfarrei zählte damals 15 000 Gläubige mit 20 Filialen und einer Highschool mit 1250 Studenten. Basisgruppen für Erwachsenenbildung für soziale Aufgaben wie Kranken- und Altenbetreuung und für priesterlose Gottesdienste in den Filialen rief er erstmals ins Leben. Neben einer regen Bautätigkeit von Kirchen und Schulen war für den Missionar der besondere Schwerpunkt immer, für die Bevölkerung gute materielle Bedingungen zu schaffen. So entstanden unter seiner Regie viele kleine Handwerksstätten, landwirtschaftliche Anlagen und vieles mehr.

Durch die intensiv gepflegten Kontakte in der Heimat, erhielt er viele Spenden für die Durchführung solcher Maßnahmen. Auch seine Heimatpfarrei St. Michael in Denkingen unterstützte finanziell ihren Missionar jahrelang mit besonderen Aktionen. Einen engen Kontakt hielt Pater Fetzer stets zu seinen Nichten und Neffen. Letztere fuhren ihn in seinen Heimaturlauben, die circa alle zehn Jahre stattfanden, auf seinen Besuchen zu Gönnern und Freunden jeweils Tausende von Kilometer weit, bestätigte Neffe Martin Jetter, der als Manager und Bindeglied zu seinem Onkel alles organisierte. „Unser Onkel stand während seines Besuches ja stets richtig „unter Strom“ und vieles musste so auch in der Heimat durchgeführt werden.“

Seine Nichte Heide Jauch mit Familie und sein Neffe Martin Jetter besuchten ihn 1981 auf den Philippinen und erhielten so einen Einblick in seine Tätigkeiten. Obwohl sein missionarisches Engagement und seine große Bautätigkeit Früchte trugen und er bei den Filipinos wie ein König verehrt wurde, blieb er der bescheidene Pater Franz Josef, als den ihn seine Freunde und die Heimatgemeinde kannten.

„Obwohl ich an die 40 Jahre auf den 18 Flugstunden entfernten Philippinen arbeite, kann ich noch sehr gut schwäbisch reden“, freute er sich bei seinem letzten Heimaturlaub im Jahr 1999.