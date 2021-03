Mit Clip und Click zum Mosaik: Videos erläutern Rottweiler Museumsstücke

Mit einem neuen Videoformat gibt das Team der Städtischen Museen in „Drei Antworten zu…“ Kurz-Infos zu einzelnen Ausstellungsobjekten der unterschiedlichen Abteilungen. Für Familien und weitere Interessierte sind rund um Ostern im Dominikanermuseum passend zum ersten Video „Mosaik TO GO“-Pakete erhältlich, die den Museumsbesuch um ein Video-Tutorial sowie einen Aktionsteil für Zuhause ergänzen.

Als erstes Video-Objekt haben Museumsleiterin Martina Meyr und Museumspädagogin Sophia Miller das Orpheus-Mosaik und damit das Herzstück der Abteilung „römisches rottweil – arae flaviae“ ausgewählt, so die Pressemitteilung der Stadt Rottweil. „Mit Blick auf das Ausstellungsstück lässt sich genauso wunderbar über das einstige Umfeld des Kunstwerks und die Lebensart in einer römischen Stadtvilla plaudern, wie über seine bewegte Geschichte in jüngerer Vergangenheit“ so Museumsleiterin Martina Meyr.

Welche Geschichten ein Exponat erzählen könnte, unter welchen Umständen und mit welcher Bestimmung es entstanden ist und was überhaupt die Besonderheit oder den Wert einzelner Gegenstände im Museum ausmacht, hat das Museumsteam in drei Frageblöcken zusammengefasst: Was sehen wir? Wo, wann und wie ist das Kunstwerk entstanden? Wieso finden wir das Objekt im Museum? Auf diese Fragen wird in „Drei Antworten zu….“ kurz und knapp eingegangen. „Wer dann mehr sehen und wissen möchte, dem sei ein Museumsbesuch aber unbedingt empfohlen“, laden Meyr und Miller zum Besuch ein. In loser Folge wollen sie mit diesem Format künftig verschiedene Objekte der Rottweiler Museen digital einem breiten Publikum vorgestellt.

In der Kar- und der Osterwoche kann man zudem den sonst für Gruppen vor Ort möglichen Workshop „Mosaik“ zu Hause ausprobieren. Hierfür wurden „Mosaik TO GO“-Pakete zusammengestellt, die das Werkmaterial zum Legen eines kleinen, eigenen Mosaiks, den Link zu einem Video-Tutorial sowie Anregungen für weitere Ausflüge auf römischen Spuren in und um Rottweil enthalten. Die Aktion soll Familien und anderen Interessierten die Gelegenheit bieten, sich mit dem Orpheus-Mosaik und dem Legen eines eigenen Mosaiks zu beschäftigen.