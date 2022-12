Mit Beuteln, Taschen und Dekoartikeln den Menschen in der Ukraine helfen

Noch bis einschließlich Donnerstag, 22. Dezember, gibt es von 15 bis 18 Uhr in der Bücherei Aldingen Beutel, Taschen und Dekoartikel zu kaufen (Foto: Bücherei). Der Erlös aus dem Spendenverkauf fließt komplett in die Winterhilfe der Katastrophenhilfe der Diakonie und setzt die Frühjahrs-Aktion fort, bei der rund 2600 Euro zusammen kamen. Denn Kämpfe und Kälte, so war es dieser Tage im Radio zu hören, machen den Menschen in der Ukraine das Leben immer schwerer, da die Infrastruktur durch die russischen Angriffe vielerorts vollständig zerstört ist. Vor allem Ältere und Behinderte leiden. Hier setzt die Katastrophenhilfe der Diakonie an und unterstützt die Menschen unter anderem in der Gegend um Kiew mit Heizmaterial und Öfen sowie Wärmeräumen. Letzter Öffnungstag der Bücherei in 2022 ist Donnerstag, 22. Dezember.