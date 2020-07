Die Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der A81 bei Sulz-Renfrizhausen eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Innerhalb von fünfeinhalb Stunden passierten laut Polizei 6746 Fahrzeuge die Messstelle auf dem Parkplatz, an der höchstens Tempo 120 gefahren werden darf. 239 Fahrzeuge waren zu schnell. Elf davon überschritten das Tempo so weit, dass den Fahrern nun ein Fahrverbot droht. Der Spitzenreiter, ein junger Mercedes-Fahrer, raste mit fast 180 Sachen durch die Baustellenbereich.