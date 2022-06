Ministrantenaufnahme in St. Marien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 19. Juni wurden während des Gemeindegottesdienstes in der Pfarrkirche St. Marien drei Mädchen in den Kreis der Ministranten aufgenommen: Lena Behnke, Marie-Theresa Horvath und Mia Baader. Pater Sabu segnete sie und wünschte ihnen viel Freude an ihrem Dienst. Foto: St. Marien